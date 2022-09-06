"Повна заміна Урагану": бійці ЗСУ розповіли про переваги РСЗВ "Буревій" (відео)

Українська розробка розгортається і наводиться набагато швидше за радянські "Урагани", до того ж екіпаж машини більше захищений завдяки броньованій кабіні на чеському шасі Tatra

Українська реактивна установка залпового вогню "Буревій" є повною заміною радянського РСЗВ "Ураган". Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Бійці ЗСУ розповіли про переваги української розробки над радянською. По-перше, установка тепер оснащується чеським шасі Tatra з броньованою кабіною, щоб бійці були у безпеці під час виконання бойових завдань.

Для збільшення точності стрільби та стабільності машини установка має спеціальні "лапи", які опускаються в грунт. Також суттєво збільшено швидкість відстрілу всього пакета ракет. Так робота однієї машини суттєво вища, ніж у радянських "Ураганів" попри однакові калібри снарядів.

"Ракетна частина нова, вітчизняна, разом із системою наведення. До неї додано сучасну цифрову систему управління вогнем, що дозволяє отримувати координати цілей. Останнє має величезне значення, оскільки дозволяє в рази знизити час від моменту виходу на позицію до початку вогню, фактично — до кількох хвилин", — повідомляють у СтратКомі.

Зазначається, що розрахунки із "Буревіями" працюють уже кілька місяців. Бійці добре навчені і мають багато досвіду у застосуванні РСЗВ. Внаслідок цього бійці можуть замінювати одне одного під час роботи з установкою.

Нагадаємо, перші кадри бойового застосування українського "Буревію" з'явилися у червні 2022 року. РСЗВ отримало цифрову систему управління вогнем.

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