"Полная замена Урагана": бойцы ВСУ рассказали о преимуществах РСЗО "Буревій" (видео)

Украинская разработка разворачивается и наводится намного быстрее советских "Ураганов", вдобавок экипаж машины больше защищен благодаря бронированной кабине на чешском шасси Tatra

Украинская реактивная установка залпового огня "Буревій" является полной заменой советской РСЗО "Ураган". Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Бойцы ВСУ рассказали о преимуществах украинской разработки над советской. Во-первых, установка теперь оснащается чешским шасси Tatra с бронированной кабиной, чтобы бойцы были в большей безопасности при выполнении боевых задач.

Для увеличения точности стрельбы и стабильности машины, установка имеет специальные "лапы", которые опускаются в грунт. Также существенно увеличена скорость отстрела всего пакета ракет. Таким образом работа одной машины существенно выше, чем у советских "Ураганов" несмотря на одинаковые калибры снарядов.

"Ракетная часть новая, отечественная, вместе с системой наведения. К ней добавлена современная цифровая система управления огнем, позволяющая получать координаты целей. Последнее имеет огромное значение, так как позволяет в разы снизить время от момента выхода на позицию до начала огня, фактически — до нескольких минут", — сообщают в СтратКоме.

Отмечается, что расчеты с "Буревіями" работают уже несколько месяцев. Бойцы хорошо обучены и имеют много опыта в применении РСЗО. За счет этого бойцы могут заменять друг друга при работе с установкой.

Напомним, первые кадры боевого применения украинского "Буревія" появились в июне 2022 года. РСЗО получило цифровую систему управления огнем.

До большой войны на Шепетовский ремзавод прибыло 16 шасси для РСЗО "Буревій".