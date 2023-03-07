"Освоил Stinger по роликам": офицер ВСУ о том, как сбил 4 вертолета РФ в начале вторжения

В ходе обороны Киева российские оккупанты активно использовали ударные вертолеты, поэтому в ВСУ создали мобильные группы с ПЗРК "Игла" и Stinger для перехвата авиации.

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Генерал-майор Сергей Кисилев в первые дни полномасштабного вторжения вернулся в строй ВСУ и стал служить в качестве стрелка-зенитчика. В ходе боев в Киевской области он сбил 4 российских вертолета. Об этом он сказал в интервью для АрміяInform.

Украинский офицер ушел в отставку в 2020 году на должности начальника войск ПВО Сухопутных войск. С объявлением мобилизации вакантных должностей не было, поэтому он пошел стрелком-зенитчиком. В Украине начали создавать мобильные группы с американскими ПЗРК Stinger и советскими "Игла" для перехвата авиации.

Как говорит Кисилев, он освоил переносной зенитно-ракетный комплекс по роликам в интернете.

"Посмотрел видео в интернете, проанализировал его. Все другое освоил во время выполнения. Это было несложно. Считаю, что лучшая подготовка — это самоподготовка", — заявил генерал-майор.

Также он заявил, что в первые месяцы боев ему удалось сбить четыре вертолета. Часть из них удалось сбить в районе населенного пункта Горенка (Бучанский район Киевской области). В первое время российские вертолеты летали группами.

"Услышал звуки вертолетов, а через мгновение увидел их. Они были на большом расстоянии. В то время Горенка была под обстрелом. После второго выстрела мы сразу покинули эту позицию, потому что она была скомпрометирована. И уже на следующий день заместитель командира бригады поздравил меня со сбитым вертолетом", — говорит военный.

[ + – ] Генерал-майор Сергей Кисилев

В дальнейшем РФ начала менять тактику и авиация работала ближе к Мощуну, где проходили решающие сражения за Киев. Расчетам с ПЗРК пришлось искать новые позиции — оккупанты активно использовали БПЛА. Также были подготовлены окопы на случай обстрела. Позднее их позиции обнаружили и враг накрыл бойцов ВСУ из РСЗО "Смерч". Генерал-майору удалось остаться невредимым.

"Второй и третий вертолет я сбил с одной и той же позиции. Четвертый подбит в полутора километрах от Мощуна. Был еще и пятый, но он задымился и улетел", — продолжает Сергей Кисилев.

Больше всего офицеру запомнилось сбитие 4 вертолета в серой зоне. Российские вертолеты активно выпускали инфракрасные ловушки, чтобы ракеты реагировали на них. Бои были активные и в какой-то момент бойцы заметили 3 вертолета, которые шли очень низко над землей.

"Увидели группу из трех вертолетов. Но мы не могли по ним попасть, потому что они шли слишком низко. Один из них, со своей стороны, учитывая, что по ним не стреляют, решил вернуться и поднялся так высоко, словно он был на параде. Мы и отработали по нему. Вертолет Ка-52 "откинул винты", а пилоты катапультировались", — рассказал Кисилев.

Напомним, 4 декабря бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52, который считался в РФ одним из самых результативных.

12 октября в Воздушных силах заявили, что ВСУ сбили 4 российских вертолета за 18 минут.