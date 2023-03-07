"Освоїв Stinger за роликами": офіцер ЗСУ про те, як збив 4 вертольоти РФ на початку вторгнення

Під час оборони Києва російські окупанти активно використовували ударні вертольоти, тому у ЗСУ створили мобільні групи з ПЗРК "Ігла" та Stinger для перехоплення авіації.

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Генерал-майор Сергій Кисилєв у перші дні повномасштабного вторгнення повернувся у ЗСУ і став служити як стрілець-зенітник. Під час боїв у Київській області він збив 4 російські вертольоти. Про це він сказав в інтерв'ю Арміяінформ.

Український офіцер пішов у відставку 2020 року на посаді начальника військ ППО Сухопутних військ. З оголошенням мобілізації вакантних посад не було, тож він пішов стрільцем-зенітником. В Україні почали створювати мобільні групи з американськими ПЗРК Stinger та радянськими "Ігла" для перехоплення авіації.

Як каже Кисилєв, він освоїв переносний зенітно-ракетний комплекс з роликів в інтернеті.

"Подивився відео в інтернеті, проаналізував його. Все інше освоїв під час виконання. Це було нескладно. Вважаю, що найкраща підготовка — це самопідготовка", — заявив генерал-майор.

Також він заявив, що в перші місяці боїв йому вдалося збити чотири вертольоти. Частину з них вдалося збити у районі населеного пункту Горенка (Бучанський район Київської області). Спочатку російські вертольоти літали групами.

"Почув звуки гелікоптерів, а за мить побачив їх. Вони були на великій відстані. На той час Горенка була під обстрілом. Після другого пострілу ми одразу покинули цю позицію, бо вона була скомпрометована. І вже наступного дня заступник командира бригади привітав мене зі збитим вертольотом", — каже військовий.

[ + – ] Генерал-майор Сергій Кисилєв

Надалі РФ почала змінювати тактику, авіація працювала ближче до Мощуна, де проходили вирішальні битви за Київ. Розрахункам із ПЗРК довелося шукати нові позиції — окупанти активно використовували БПЛА. Також було підготовлено окопи на випадок обстрілу. Пізніше їхні позиції виявили і ворог накрив бійців ЗСУ із РСЗВ "Смерч". Генерал-майору вдалося залишитись неушкодженим.

"Другий і третій гелікоптер я збив з однієї і тієї ж позиції. Четвертий підбитий за півтора кілометра від Мощуна. Був ще й п'ятий, але він задимівся і полетів", — продовжує Сергій Кисилєв.

Найбільше офіцеру запам'яталося збиття 4 вертольоти у сірій зоні. Російські гелікоптери активно випускали інфрачервоні пастки, щоб ракети реагували на них. Бої були активні і в якийсь момент бійці помітили три вертольоти, які йшли дуже низько над землею.

"Побачили групу з трьох вертольотів. Але ми не могли по них поцілити, бо вони йшли надто низько. Один із них, зі свого боку, враховуючи, що по них не стріляють, вирішив повернутися і піднявся так високо, ніби він був на параді. Ми і відпрацювали по ньому. Вертоліт Ка-52 "відкинув гвинти", а пілоти катапультувалися", — розповів Кисилєв.

Нагадаємо, 4 грудня бійці ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52, який вважався в РФ одним із найрезультативніших.

12 жовтня у Повітряних силах заявили, що ЗСУ збили 4 російські вертольоти за 18 хвилин.