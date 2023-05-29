Минус 11 "Искандеров": Залужный сообщил детали ракетного удара по Киеву 29 мая (фото)

По словам главнокомандующего ВСУ, противник для удара по украинской столице применял как баллистические, так и крылатые ракеты. Все воздушные цели, выпущенные в направлении Киева, были уничтожены.

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В понедельник, 29 мая, около 11:30 россияне нанесли второй за сутки ракетный удар по территории нашей страны. Украинским силам ПВО удалось уничтожить все выпущенные по Киеву ракеты. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

"Около 11:30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер", – говорится в публикации.

У Залужного сообщили, что всего во время атаки было выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К". Ракеты на столицу Украины летели с северного направления.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены", – пишет пресс-служба.

Атака на Киев 29 мая: что произошло в столице

Ранее в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили подробности 16-го массированного удара по Киеву за месяц, который произошел днем 29 мая.

"Через 6 часов после ночной атаки страна-агрессор снова нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно враг применил вооружение баллистического типа. Враг сменил тактику – после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах", — отметил глава КГВА Сергей Попко.

По его данным, силы и средства ПВО уничтожили все воздушные цели, попадания по объектам столицы не допущены. Командование зафиксировало падение обломков — 3 случая в Оболонском районе и по одному — в Деснянском и Днепровском.

"Предварительно враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца… По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены", — заключил он.

Обломки снарядов, как подчеркнул Попко, падали в разных районах города:

Оболонский район: возле АЗС, на дорожное покрытие с последующим возгоранием и на зеленую зону;

Деснянский район: на территорию одного из парков;

Днепровский район: на дорожное покрытие в разных местах.

Подольский район: в результате падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания.

Напомним, что 29 мая взрывы слышали в разных районах столицы. Экстренные службы ездили по вызову к центру. В Оболонском районе обломки ракеты падали на проезжую часть.

Утром 29 мая захватчики также ударили по Киеву иранскими дронами "Shahed" и ракетами Х-101/555.