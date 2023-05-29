Ракеты прилетали с севера: как армия РФ обстреливала Киев днем 29 мая (фото, видео)

Россия совершила очередное нападение через 6 часов после ночной атаки на столицу. Городская военная администрация заявляет, что силы ПВО уничтожили все цели. В ВСУ говорят о применении баллистических ракет.

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Российские захватчики днем 29 мая нанесли 16-й массированный удар по Киеву за месяц. В Киевской городской военной администрации (КГВА) заявили об уничтожении всех ракет.

"Через 6 часов после ночной атаки страна-агрессор снова нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно враг применил вооружение баллистического типа. Враг сменил тактику – после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах", — отметил глава КГВА Сергей Попко.

По его данным, силы и средства ПВО уничтожили все воздушные цели, попадания по объектам столицы не допущены. Командование зафиксировало падение обломков — 3 случая в Оболонском районе и по одному — в Деснянском и Днепровском.

"Предварительно враг применил вооружение баллистического типа. Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца… По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены", — заключил он.

Обломки снарядов, как подчеркнул Попко, падали в разных районах города:

Оболонский район: возле АЗС, на дорожное покрытие с последующим возгоранием и на зеленую зону;

Деснянский район: на территорию одного из парков;

Днепровский район: на дорожное покрытие в разных местах.

Подольский район: в результате падения обломков произошло возгорание на крыше 2-х этажного здания.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области показал последствия обстрела в одном из районов Киевской области. ВС РФ повредили хозяйственный дом, который начал гореть.

Последствия обстрела арми России в одном из районов Киевской области

Били "Искандерами": что говорят о массированной атаке на Киев воздушные силы ВСУ?

ВС РФ могли атаковать Киев из ОТРК "Искандер", ракеты прилетали с северной стороны по баллистической траектории, заявил спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

По словам специалиста, после объявления воздушной тревоги cразу были нанесены первые удары.

"Были применены ракеты, которые летят по баллистической траектории и прилетают быстро. Предварительно, это были "Искандеры". Они есть разных модификаций, "Искандер-М" — это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" — это крылатая ракета", — объяснил Игнат.

Российская армия могла использовать зенитные ракеты С-300 или С-400

Более точные сведения о типах вооружения, которые применили оккупанты, ВС ВСУ обещает дать после подведения итогов боевой работы.

Игнат добавил, что российская армия могла использовать зенитные ракеты С-300 или С-400, которые тоже летят по баллистической траектории.

Напомним, что 29 мая взрывы слышали в разных районах столицы. Экстренные службы ездили по вызову к центру. В Оболонском районе обломки ракеты падали на проезжую часть.

Утром 29 мая захватчики также ударили по Киеву иранскими дронами "Shahed" и ракетами Х-101/555.