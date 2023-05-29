Мінус 11 "Іскандерів": Залужний повідомив деталі ракетного удару по Києву 29 травня (фото)

За словами головнокомандувача ЗСУ, противник для удару по українській столиці застосовував як балістичні, так і крилаті ракети. Усі повітряні цілі, випущені у напрямку Києва, було знищено.

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У понеділок, 29 травня, близько 11:30 росіяни завдали другого за добу ракетного удару по території нашої країни. Українським силам ППО вдалося знищити всі випущені по Києву ракети. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер", – йдеться у публікації.

У Залужного повідомили, що всього під час атаки було випущено 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Ракети на столицю України летіли із північного напрямку.

"Силами та засобами протиповітряної оборони всі цілі знищено", — пише пресслужба.

Атака на Київ 29 травня: що сталося у столиці

Раніше у Київській міській військовій адміністрації (КГВА) повідомили подробиці 16-го масованого удару по Києву за місяць, який стався вдень 29 травня.

"Через 6 годин після нічної атаки країна-агресор знову завдала ракетного удару по Києву. Попередньо ворог застосував озброєння балістичного типу. Ворог змінив тактику – після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість жителів перебували на роботі та на вулицях", — зазначив голова КМВА Сергій Попко.

За його даними, сили та засоби ППО знищили всі повітряні цілі, влучання по об'єктах столиці не допущено. Командування зафіксувало падіння уламків – 3 випадки в Оболонському районі та по одному – у Деснянському та Дніпровському.

"Попередньо ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю з початку місяця… За наявною інформацією, влучання по об'єктах Києва не допущено", — сказав він.

Уламки снарядів, як підкреслив Попко, падали у різних районах міста:

Оболонський район: біля АЗС, на дорожнє покриття з подальшим займанням та на зелену зону;

Деснянський район: на територію одного із парків;

Дніпровський район: на дорожнє покриття у різних місцях;

Подільський район: внаслідок падіння уламків стався спалах на даху двоповерхової будівлі.

Нагадаємо, що 29 травня вибухи чули у різних районах столиці. Екстрені служби їздили на виклик до центру. У Оболонському районі уламки ракети падали на проїжджу частину.

Вранці 29 травня загарбники також вдарили по Києву іранськими дронами "Shahed" та ракетами Х-101/555.