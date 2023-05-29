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ЗС РФ завдали нового удару по Києву: уламки ракет впали на дороги (фото)

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Фото: Telegram | Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру Києва. Ілюстративне фото

За словами мера міста Віталія Кличка, внаслідок масованої атаки поранення отримав цивільний, якого оперативно госпіталізували. Уламки ракет впали на проїжджі частини в Оболонському та Подільському районах Києва.

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Російська армія вдень 29 травня завдала масованого удару по Києву, вибухи чули у різних районах столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Вибухи у місті. У центральних районах. Залишайтесь в укриттях", — зазначив мер.

Київська міська військова адміністрація повідомляє про активну роботу ППО у столиці.

"Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не залишайте укриттів", — закликав Кличко.

В Оболонському районі, за даними мера, уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять загоряння.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок роботи ППО по ворожих цілях уламки ракет упали й в Подільському районі. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

"У перекриттях до відбою повітряної тривоги", — порадили чиновники киянам.

Пізніше Кличко додав, що одна людина постраждала внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Києву. За його словами, цивільний зазнав поранень у Подільському районі столиці.

Нагадаємо, що вночі 29 травня російські військові також завдали масованого удару по Києву та області. Окупанти застосували іранські дрони "Shahed" та ракети Х-101/555.

А в ніч на 28 травня ЗС РФ "вітали" столицю з днем Києва — по місту випустили приблизно 40 безпілотників, максимальну кількість з початку повномасштабного вторгнення.