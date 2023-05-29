Обстріл Києва та області: у Нацполіції показали наслідки падіння уламків ракет і дронів Shahed (фото)

Через атаку було пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури у кількох районах. Сили ППО України працювали ефективно – знищено практично всі цілі, заявив голова Нацполіції регіону Андрій Нєбитов.

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Російська армія завдала масованого удару по Київській області крилатими ракетами та безпілотниками. Про це повідомив у Telegram вранці 29 травня начальник управління Нацполіції регіону Андрій Нєбитов.

Сили протиповітряної оборони України, за його даними, спрацювали ефективно — практично всі цілі ворожі знищені. Через атаку ЗС РФ було пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає, додав Нєбитов.

Практично всі ворожі цілі вдалося знищити

"Поліція Київщини продовжує встановлення місць падіння уламків ворожих повітряних об'єктів та фіксує наслідки нічної атаки. Дякую силам ППО за ефективну роботу", — зазначив він.

Нєбитов додав, що з 0:31 до 5:00 на Київщині лунала повітряна тривога.

Вранці 29 травня загарбники також завдали удару по Києву іранськими дронами "Shahed" та ракетами Х-101/555. Це стало 15 атакою на столицю з початку травня.

Голова Київської МВА Сергій Попко стверджував, що сили ППО знищили понад 40 цілей ворога, Київ унаслідок ударів не постраждав. У Святошинському районі уламки впали на нежитлову будівлю, поранених нема.

Вночі 29 травня на удари безпілотників Shahed зазнала й Одеса. Уламки дронів влучили в портову інфраструктуру, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Фокус писав про атаку ЗС РФ 26 травня по Дніпру — снаряди влучили в будівлю поліклініки та ветеринарної клініки. Через атаку загинули четверо людей.