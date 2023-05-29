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Обстрел Киева и области: в Нацполиции показали последствия падения обломков ракет и дронов Shahed (фото)

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Фото: Национальная полиция | Полиция определяет места падения обломков воздушных объектов

Из-за атаки были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах. Силы ПВО Украины работали эффективно — уничтожены практически все цели, заявил глава Нацполиции региона Андрей Небытов.

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Российская армия нанесла массированный удар по Киевской области крылатыми ракетами и беспилотниками. Об этом сообщил в Telegram утром 29 мая начальник управления Нацполиции региона Андрей Небытов.

Силы противовоздушной обороны Украины, по его данным, сработали эффективно — практически все вражеские цели уничтожены. Из-за атаки ВС РФ были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и потерпевших нет, добавил Небытов.

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Практически все вражеские цели удалось уничтожить
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"Полиция Киевщины продолжает установку мест падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксирует последствия ночной атаки. Благодарю силы ПВО за эффективную работу", — указал он.

Небытов добавил, что с 0:31 до 5:00 в Киевской области звучала воздушная тревога.

Утром 29 мая захватчики также нанесли удар по Киеву иранскими дронами "Shahed" и ракетами Х-101/555. Это стало 15-й атакой на столицу с начала мая.

Глава Киевской ГВА Сергей Попко утверждал, что силы ПВО уничтожили более 40 целей врага, Киев в результате ударов не пострадал. В Святошинском районе обломки упали на нежилое здание, раненых нет.

Ночью 29 мая ударам беспилотников Shahed подверглась и Одесса. Обломки дронов попали в портовую инфраструктуру, в результате вспыхнул пожар.

Фокус писал об атаке ВС РФ 26 мая по Днепру — снаряды попали в здание поликлиники и ветеринарной клиники. Из-за атаки погибли четыре человека.