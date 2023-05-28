Вважалися зниклими безвісти: кількість жертв ракетної атаки по Дніпру зросла

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під завалами виявили тіла ще трьох людей.

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилося до чотирьох людей. Про це у неділю, 28 травня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Відповідно до звіту глави ОВА, експерти підтвердили загибель трьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти. Дослідження фрагментів тіл, знайдених на місці трагедії, підтвердило їх смерть. Серед загиблих були 56-річний лікар, 64-річна співробітниця медичного закладу та 57-річний працівник ветеринарної клініки.

"Загалом та атака забрала життя чотирьох людей... Щирі співчуття рідним", — написав Лисак у своєму Telegram-каналі.

Ракетний удар по Дніпру

26 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Удар ворожою ракетою зазнав будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, після чого почалася пожежа, яка охопила територію в 1 тисячу квадратних кілометрів.

Ближче до вечора п'ятниці обласна прокуратура Дніпропетровської області заявила про те, що внаслідок ракетного удару по медустанові у Дніпрі постраждала 31 особа, з яких двоє маленьких дітей.

27 травня в Генштабі розповіли, що по Дніпру ЗС РФ випустили 7 ракет із С-300/С-400, а потім ударили по лікарні ракетою "Іскандер".