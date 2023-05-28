"Українців не залякати": як знаменитості відреагували на нічний обстріл столиці (фото)

Шоумен Григорій Решетник провів ніч у сховищі, співачка Анастасія Приходько подякувала ППО, а Світлана Тарабарова закривала собою дитину. Фокус публікує реакції українських знаменитостей на нічний обстріл столиці.

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У ніч проти 28 травня російські окупанти знову завдали масованого удару по Україні дронами. По столиці України Києву було випущено найбільшу кількість іранських дронів — понад 40 безпілотників. Фокус зібрав реакції українських знаменитостей про те, як вони пережили важку ніч.

Григорій Решетнік

Ведучий поділився, що цю ніч він провів із дружиною та трьома синами в укритті. Шоумен зазначив, що масованим обстрілом українців не зламати, адже за більш як рік повномасштабної війни вони зрозуміли, хто така насправді Росія.

"Спочатку думали не спускатися — перенесли сплячих дітей у коридор, а потім вирішили, що краще піти в притулок — так спокійніше для нас і тихіше для хлопчиків... Бережіть себе, близьких і рідних. І дотримуйтесь правил безпеки. Українців не залякати і не зламати, ми вже стільки всього пройшли і витримали, що точно знаємо – ми переможемо”, – написав Решетник.

Анастасія Приходько

Виконавиця поділилася, що ніч на 28 травня була важкою. Однак, на щастя, сили ППО збили ворожі повітряні цілі.

"Відбій! Слава ППО! Ця ніч була дуже важкою", — зазначила співачка.

Світлана Тарабарова

Співачка розповіла, що вночі надзвичайно перелякалася. Тарабарова закривала собою дитину, адже вибухи були дуже сильними. Однак після таких цинічних обстрілів артистці хочеться ще наполегливіше допомагати ЗСУ, щоб вигнати російських окупантів з українських земель.

"Коли дякуєш долі, Богові та ЗСУ, що прокинулися всі цілими. Сьогодні було дуже складно. Як передати стан, коли ти від страху закриваєш дитину своїм тілом. Ніяк. Злість вже не прокидається навіть, вона не засинає. Працюватимемо ще більше", — написала співачка.

Міла Сивацька

Акторка під час повітряної тривоги перебувала у притулку. За словами артистки, саме так російські окупанти привітали мешканців Києва із Днем міста.

"Це, мабуть, нас зі святом міста вітають", — обурилася Міла.

Анна Кошмал

Акторка не спала всю ніч, адже у Києві лунали потужні вибухи. Вранці Анна подякувала українським захисникам, які мужньо захищають Україну від російських ударів.

"Сили оборони, дякую за захист щодня та щоночі", — написала Ганна.

Андре Тан

Дизайнер у своєму фотоблозі знову нагадав, що Росія – терористична країна.

"Київ, обіймаю, улюблене місто! Ці нічні жахи..." — обурився Тан.

Володимир Дантес

Співак знаходився вдома зі своєю дівчиною Дашею Кацуріною та її сином. За словами шоумена, вони не на жарт перелякалися цієї ночі.

"Ніч. Даша, Іван (1,9 років) і я. Четверта година вибухів. Я "об##вся", бо вперше малюк поруч під час вибухів. Іван "об##рався", бо може собі дозволити таку поведінку, спить. Даша, зважаючи на все, нас митиме. З Днем Києва", — поділився Дантес.

Ганна Саліванчук

Акторка емоційно відреагувала на нічний обстріл. За словами Ганни, російські окупанти не дають спокою вже 14 ночей у травні. Особливо Саліванчук було важко, бо її молодший син Микита перебував у лікарні, а не поряд із нею.

"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян із Днем Києва за допомогою своїх смертоносних безпілотників. Мій Микита у лікарні. Вони всю ніч провели у притулку. Уб##ки, ненавиджу. Слава ВСУ!" — емоційно написала Ганна.

Нагадаємо, українські військові успішно відбили масовану атаку ворожих дронів у ніч проти 28 травня, збивши 52 "Шахеди" в повітряному просторі країни. Всього по Україні було запущено 54 іранські дрони з території Росії.

Раніше, 26 травня, ЗС РФ завдали ракетного удару по медустанові в місті Дніпро. Внаслідок атаки загинули четверо людей.