Атаки БПЛА в Москве: РФ сохраняет за собой право на самый жесткий ответ, — Лавров

По словам главы МИД РФ, Россия оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на появление дронов в Москве. Ответственность за эту атаку Лавров возложил на Украину.

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Во вторник, 30 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Бурунди заявил, что Россия может пойти на "самые жесткие меры" после атак беспилотников в Москве. Об этом сообщает CNN.

По словам Сергея Лаврова, Россия оставляет за собой право применять самые жесткие меры в ответ на появление в Москве беспилотников, ответственность за которые он возложил на Украину. Эту атаку он назвал терактом.

Со слов Лаврова, для этого применяются западные вооружения.

"Заявления Запада о том, что поставляемое вооружение не должно использоваться против территории РФ — это очередная ложь", — сказал Лавров.

Официальный Киев отрицает прямую причастность к атакам БПЛА в Москве.

В РФ заявили, что были перехвачены восемь дронов, а следственные органы открыли уголовное производство.

Напомним, что спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил: чтобы понять, зачем РФ бьет по Киеву, нужно просмотреть Telegram-каналы пропагандистов. Жители России беснуются из-за неудач на фронте, а внутрироссийская аудитория хочет мести.

Также сообщалось, что в сети опубликовано уничтожение российского дрона под Киевом. Жители столичной многоэтажки проснулись утром от громкого звука. От взрывной волны дрожали окна и сработала автомобильная сигнализация.

Мэр столицы Владимир Кличко рассказал подробности гибели жительницы Киева, которая была на балконе во время атаки дронов Shahed.