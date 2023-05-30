"Вышла на балкон посмотреть": Кличко озвучил детали гибели женщины при атаке Shahed (видео)

Мэр Киева призвал горожан во время воздушной тревоги не выходить из укрытий, чтобы посмотреть за работой ПВО. В качестве примера Кличко привел сегодняшнюю ночь — женщина стояла на балконе и погибла в результате падения обломков.

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Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 30 мая посетил 24-этажный дом в Голосеевском районе столицы, куда ночью попали обломки сбитого российского дрона. Об этом Кличко сообщает в своем официальном Telegram-канале.

Мэр Киева подтвердил, что в пострадавшем многоэтажном доме повреждено 12 квартир, большая часть из которых расположены на верхних этажах, также вспыхнул пожар после падения обломков

"Ночью из поврежденного дома были эвакуированы 20 жителей. Один человек погиб, четыре травмированы. Комиссия уже осматривает степень повреждений, чтобы как можно быстрее приступить к работам по восстановлению дома", — сообщил Кличко.

Сейчас со двора дома вывозят поврежденные автомобили. Спасательно-поисковые работы завершены.

Фото: Telegram

Мэр Киева сообщил, что в результате ночной атаки, один человек погиб и 12 получили ранения. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 – госпитализированы.

Кличко призвал жителей города не выходить на балконы, чтобы увидеть работу ПВО, поскольку вероятность воздушных атак врага все еще остается высокой.

"Не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Этой ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, вышедшая на балкон посмотреть, как сбивают дроны", — привел он в пример трагический случай.

Атака дронов на Киев

Напомним, в результате атаки дронов-камикадзе Shahed, которые запустила в сторону Киева российская армия, в ночь на 30 мая в столице начались пожары.

По состоянию на утро в Киеве было известно о повреждениях 17 жилых объектов, в том числе квартир местных жителей, также принято более 50 сообщений о повреждениях домов, магазинов, авто и других объектов частной собственности.

Также напомним, в результате ночной атаки 30 мая ВС РФ на Киев и Киевскую область зафиксированы повреждения домов, авто, офисных помещений и т.п. Полиции известно о 4 пострадавших от атаки российских дронов.