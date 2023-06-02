Безпілотники для атаки на Москву – не ефективні. Яка найкраща відповідь на терор Кремля

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Безпілотник у Москві?

Добре, але не ефективно. Особливо порівняно з атаками на Київ.

Це не ефективна помста. На жаль, наших ресурсів не вистачить, щоб не давати спати всій Москві кілька ночей поспіль. Прикро, але це факт. А один-два безпілотніки ні на що не вплинуть. Кияни не дадуть збрехати.

І тому помста нашим сусідам, що заважають спати, має бути інша. Гібридна помста. Як у морі. Де Україна не може йти лоб в лоб, крейсер на крейсер. Але може топити російські кораблі. І можемо вдарити так, як зробили це над Кремлем — для приниження Путіна. Для посилення розмов про те, що цар голий. Але не копіювати за росіянами їх атаки.

Яка найкраща відповідь на теракти в Києві? На полі бою. Не в російських містах, а саме на полі бою. На фронті. І відповідь там потенційно може спровокувати зокрема хаос у російських містах. Вони потім самі з цим справдяться краще. Треба просто їх на це спровокувати. І ніщо не впорається краще, ніж російська поразка на фронті.

У нас обмежені ресурси. І тому ми не можемо собі дозволяти емоційні відповіді. Ми маємо бути злі, сконцентровані та раціональні. Ми не можемо йти на прямий обмін ударами як боксери, один з яких має слабку щелепу. І противник його може провокувати на це. Провокувати на емоції.

А безпілотник над Москвою — це про емоції. На жаль.

Тінь української перемоги вже нависла над Росією

Але, якби, ми обирали, кого з російських воєнних злочинців покарати саме зараз, то це мала б бути Набіулліна. Це був би найефективніший крок. Бо саме вона робить для фронту й успіхів у війні найбільше. Жоден російський генерал чи спецслужбовець не зрівняється з нею. Вона — це стійкість російської системи. Вона ключ до шафи, де смерть кощєєва. Вона розум цього зомбі-монстра, який намагається затягнути нас із собою у могилу.

А ще вона розуміє, що коїть. Вона живе в реальному світі, а не вірить у всесвітні змови, біолабораторії і рептилоїдів, які п'ють шампанське на вершині вулкану в Єллоустоуні. Вона якраз добре відрізняє, де добро і де зло. І свідомо підтримує зло. Робить його сильним. І тому вона винна набагато більше, ніж міські божевільні аля Дугіни.

Вони кошмарять нас і хочуть, щоб ми психували і нервували. Вони забирають сон, щоб забрати наш розум. Вони концентровано б'ють по мирному місту і робили емоційні кроки. Чи хочемо ми робити росіянам такі подарунки?

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