Безпілотники для атаки на Москву – не ефективні. Яка найкраща відповідь на терор Кремля
Атаки дронів на московські об'єкти виглядають ефектно, але не приносять військової користі. Економічний експерт Сергій Фурса вважає, що реального удару по ворогові Україна має завдати на полі бою.
Безпілотник у Москві?
Добре, але не ефективно. Особливо порівняно з атаками на Київ.
Це не ефективна помста. На жаль, наших ресурсів не вистачить, щоб не давати спати всій Москві кілька ночей поспіль. Прикро, але це факт. А один-два безпілотніки ні на що не вплинуть. Кияни не дадуть збрехати.
І тому помста нашим сусідам, що заважають спати, має бути інша. Гібридна помста. Як у морі. Де Україна не може йти лоб в лоб, крейсер на крейсер. Але може топити російські кораблі. І можемо вдарити так, як зробили це над Кремлем — для приниження Путіна. Для посилення розмов про те, що цар голий. Але не копіювати за росіянами їх атаки.
Яка найкраща відповідь на теракти в Києві? На полі бою. Не в російських містах, а саме на полі бою. На фронті. І відповідь там потенційно може спровокувати зокрема хаос у російських містах. Вони потім самі з цим справдяться краще. Треба просто їх на це спровокувати. І ніщо не впорається краще, ніж російська поразка на фронті.
У нас обмежені ресурси. І тому ми не можемо собі дозволяти емоційні відповіді. Ми маємо бути злі, сконцентровані та раціональні. Ми не можемо йти на прямий обмін ударами як боксери, один з яких має слабку щелепу. І противник його може провокувати на це. Провокувати на емоції.
А безпілотник над Москвою — це про емоції. На жаль.
Але, якби, ми обирали, кого з російських воєнних злочинців покарати саме зараз, то це мала б бути Набіулліна. Це був би найефективніший крок. Бо саме вона робить для фронту й успіхів у війні найбільше. Жоден російський генерал чи спецслужбовець не зрівняється з нею. Вона — це стійкість російської системи. Вона ключ до шафи, де смерть кощєєва. Вона розум цього зомбі-монстра, який намагається затягнути нас із собою у могилу.
А ще вона розуміє, що коїть. Вона живе в реальному світі, а не вірить у всесвітні змови, біолабораторії і рептилоїдів, які п'ють шампанське на вершині вулкану в Єллоустоуні. Вона якраз добре відрізняє, де добро і де зло. І свідомо підтримує зло. Робить його сильним. І тому вона винна набагато більше, ніж міські божевільні аля Дугіни.
Вони кошмарять нас і хочуть, щоб ми психували і нервували. Вони забирають сон, щоб забрати наш розум. Вони концентровано б'ють по мирному місту і робили емоційні кроки. Чи хочемо ми робити росіянам такі подарунки?Важливо