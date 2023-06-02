Беспилотники для атаки на Москву – неэффективны. Какой лучший ответ на террор Кремля

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Беспилотник в Москве?

Хорошо, но не эффективно. Особенно по сравнению с атаками на Киев.

Это не эффективная месть. К сожалению, наших ресурсов не хватит, чтобы не давать спать всей Москве несколько ночей подряд. Обидно, но это факт. А один-два беспилотника ни на что не повлияют. Киевляне не дадут соврать.

И потому месть нашим соседям, мешающим спать, должна быть другой. Гибридная месть. Как в море. Где Украина не может идти лоб в лоб, крейсер на крейсер. Но может топить русские корабли. И можем ударить так, как это сделали над Кремлем — для унижения Путина. Для усиления разговоров о том, что царь наг. Но не копировать атаки россиян.

Какой самый лучший ответ на теракты в Киеве? На поле сражения. Не в русских городах, а именно на поле боя. На фронте. И ответ там может спровоцировать в том числе хаос в российских городах. Они потом сами с этим справятся лучше. Надо просто их на это спровоцировать. И ничто не справится лучше, чем российское поражение на фронте.

У нас ограниченные ресурсы. И потому мы не можем себе позволять эмоциональные ответы. Мы должны быть злыми, сконцентрированными и рациональными. Мы не можем идти на прямой обмен ударами как боксеры, один из которых имеет слабую челюсть. И противник его может провоцировать на это. Провоцировать на эмоции.

А беспилотник над Москвой – это об эмоциях. К сожалению.

Тень украинской победы уже нависла над Россией

Но, если бы мы выбирали, кого из российских военных преступников наказать именно сейчас, то это должна быть Набиуллина. Это был бы самый эффективный шаг. Ибо именно она делает для фронта и успехов в войне больше всего. Ни один российский генерал или спецслужащий не сравнится с ним. Она – это устойчивость российской системы. Она ключ к шкафу, где смерть кощеева. Она разум этого зомби-монстра, который пытается затащить нас с собой в могилу.

А еще она понимает, что творит. Она живет в реальном мире, а не верит во всемирные заговоры, биолаборатории и рептилоидов, пьющих шампанское на вершине вулкана в Йелоустоуне. Она как раз хорошо отличает, где добро и где зло. И сознательно поддерживает зло. Делает его сильным. И потому она виновата гораздо больше, чем городские сумасшедшие аля Дугины.

Они кошмарят нас и хотят, чтобы мы психовали и нервничали. Они отнимают сон, чтобы забрать наш разум. Они концентрированно бьют по мирному городу и делали эмоциональные шаги. Хотим ли мы делать россиянам такие подарки?

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