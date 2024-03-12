После взлета загорелся двигатель самолета, после чего часть от него отвалилась. Экипаж пытался совершить аварийную посадку, однако не смог, рассказали журналисты.

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В Ивановской области Российской Федерации разбился самолет Ил-76. Это произошло во время захода на посадку. Об этом сообщило издание Baza.

"Самолет Ил-76 разбился в Ивановской области при заходе на посадку. По предварительным данным, он упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что борт наполовину разрушен, он горит.

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В СМИ рассказали, что Ил-76 с горящим двигателем пытался совершить посадку на аэродром в Ивановской области, однако тот оторвался в небе.

"Сейчас со стороны аэродрома идет сильный дым", — говорится в сообщении.

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В Telegram-канале "Ньюсач/Двач" отметили, что на борту находилось 12 человек, а именно семь членов экипажа и пять пассажиров.

"Предварительно, речь идет об Ил-76. Он не дотянул до полосы аэродрома "Северный" и упал в лесопосадке. На место выехали оперативные службы, последствия уточняются", — говорится в сообщении Telegram-канала.

Фото: Соцсети Фото: Astra Фото: соцсети Фото: соцсети

По информации Telegram-канала "112" во время авиааварии погибло 12 человек. Также администрации канала рассказали, что самолет Ил-76 базировался в Твери.

"Во время взлета с аэродрома "Северный" у него загорелся двигатель. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог", — рассказали в "112".

В российском канале SHOT отметили, что предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. Издание со ссылкой на Минобороны РФ уточнило, что на борту находилось 15 человек. По информации источника, на месте катастрофы обнаружили пять тел. Предварительно, остальные десять человек, находившихся на борту, также не выжили.

"Дымный след от двигателя появился почти сразу после взлета, затем двигатель загорелся, а вскоре часть от него отвалилась", — рассказали журналисты.

Напомним, 12 марта украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что в Белгородской области (Россия) могли сбить истребитель Су-27. Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов сообщил, что эта информация якобы фейковая.

В тот же день в СМИ рассказали, что РФ может иметь еще более 100 Су-34 и менее 100 Су-35. Кроме этого, россияне имеют пять исправных самолетов А-50.