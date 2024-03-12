Уничтожение российских "сушек": сколько истребителей осталось у врага

В 2024 году россияне планируют изготовить 34 боевых самолета, из которых большинство приходится на Су-34 и Су-30, рассказали журналисты.

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Уничтожение российских "сушек" снижает интенсивность применения врагом КАБов, что в результате облегчает положение ВСУ на фронте. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

"Без КАБов противник не способен ни активно наступать, ни поддерживать оборону", — говорится в сообщении.

Журналисты со ссылкой на источник в спецслужбах отметили, что оккупанты начали меньше использовать КАБы, однако это изменение пока не является существенным. За две недели ВСУ поразили почти годовой объем производства их самолетов-носителей. Зато в 2023 году враг получил шесть Су-34 и 10 Су-35, тогда как в 2022 году показатели были похожими. Несмотря на это в СМИ отметили, что РФ еще имеет много бортов.

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Сколько "сушек" имеет РФ

"Россия имеет около 100 Су-34 и несколько меньше — до 100 Су-35. На этот год враг запланировал изготовить 34 боевых самолета. Из них большинство приходится на Су-34 и Су-30 — еще один тип многоцелевого истребителя", — отметил источник в спецслужбах.

По его информации, операции против авиации противника будут продолжаться.

Сколько самолетов А-50 есть у РФ

С января РФ потеряла два ДРЛО А-50У, один из которых 14 января, а другой — 23 февраля. Этот борт может обнаруживать авиацию, проводить разведку расположения радиолокационных систем, комплексов ПВО и крылатых ракет. В частности, радиус его разведки может составлять 500-600 километров.

По словам источника, у россиян осталось пять исправных А-50 и А-50У. Однако борта прекратили летать возле Украины после поражения второго самолета.

РФ заменила средства слежения с неба

Журналисты рассказали, что, вероятно, после уничтожения двух самолетов тактическая авиация РФ стала более уязвимой. Также россияне были вынуждены заменить свои средства слежения, а именно в последнее время наблюдалась большая активность полетов разведывательных БПЛА и Су-24МР.

Напомним, 26 февраля военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что военно-промышленный комплекс РФ способен выпускать определенные модели военных самолетов. По его словам, темпы снижения бортов в Украине превышают темпы производства.

27 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что РФ начала меньше использовать самолеты тактической авиации из-за потерь. Он отметил, что россияне задумывались, стоит ли рисковать дальше, используя эти борта.