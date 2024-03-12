Авіація ЗСУ знищила пункт управління на танкері під прапором РФ "Механик Погодин", – ВМС (фото)

Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно використовували як платформу для ударів та атак FPV-дронами по території Херсонської області.

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Танкер під прапором РФ "Механик Погодин" знищили в районі Кінбурської коси. Про це повідомили у пресслужбі ВМС у Facebook.

Українська авіація завдала удару 11 березня. Судно належало російській компанії VEB — Leasing OJSC (Санкт-Петербург). Організація внесена до санкційного списку. Після підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку окупанти тимчасово контролюють.

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"У серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований", – йдеться у повідомленні.

Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Танкер періодично загарбники використовували як платформу для ударів та атак FPV-дронами по території Херсонської області.

Танкер був включений до системи РЕБ та виконував функції для збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, зв'язку та командування. Знищення російського танкера було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Нагадаємо, 12 березня у розвідці США заявили, що РФ втратила майже 300 тисяч військових в Україні, але час грає на її користь. Окупанти виграють від невизначеності з приводу того, на яку допомогу союзників надалі може розраховувати Україна. Фахівці вказали термін casualties, що використовується на позначення і безповоротних, і санітарних, різної бронетехніки та тисяч танків Розвідка констатує, що очільник Кремля Володимир Путін не зміг втілити свій початковий задум і окупувати усю територію України.