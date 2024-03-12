Двигун "втомився". Армія РФ втратила основу повітряної логістики, чим важливий літак Іл-76

Повітряні сили РФ зазнали чергової дорогої втрати — Іл-76 упав, ледь злетівши над смугою. Літак не раз доставляв особовий склад і вантажі для потреб окупантів, включно з ракетами для зенітно-ракетних комплексів С-300, якими обстрілюють прифронтові міста. Фокус з'ясував, як падіння транспортників знижує боєздатність ворога.

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Російський військово-транспортний літак Іл-76 не виконав місію через загоряння двигуна. Повітряне судно впало в Іванівській області РФ біля військового аеродрому "Північний". Усі 16 осіб на борту загинули, на місці падіння продовжують працювати екстрені служби.

За однією з версій, на борту могли бути кілька незареєстрованих пасажирів. Міноборони РФ офіційно відзвітувало про вісьмох членів екіпажу і сімох пасажирів на борту судна. Відомо також, що в літаку були льотчики з Оренбурга. Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер назвав подію "непоправною втратою" для сімей і 117-го військово-транспортного авіаційного полку, де служили льотчики.

Військові чиновники не розголошують втрат. Іл-76 виконував плановий політ, але практично відразу після відриву від смуги його правий двигун задимів, повідомив Telegram-канал "112".

Екіпаж хотів повернутися на аеродром, але коли пішов на розворот, двигун спалахнув. Важка машина не дотягнула до "Північного" і впала в лісопосадці біля кладовища. Автоматична система пожежогасіння двигуна ввімкнулася, але врятувати людей не вдалося.

Причиною загоряння двигуна може бути розрив роторної частини — це стандартна "болячка" всіх старих двигунів Д-30, повідомив канал Mash.

Транспортник, що впав, оснастили двигуном старої модифікації. Після великого пробігу метал "втомлюється", роторна частина розривається. Через те, що ротори обертаються на великій швидкості, їхні уламки розлітаються, пробиваючи паливні шланги та гідравліку з фюзеляжем як кулі. У результаті двигун майже завжди спалахує.

"Недолік намагалися виправити ще в СРСР, але не склалося. Сучасні Іл-76МД-90А випускають уже з новими двигунами. Але й старі модифікації використовуються", — підкреслюють автори.

Скільки Іл-76 залишилося у ЗС РФ і як втрата літака впливає на боєздатність загарбників

Судячи з інформації з відкритих джерел, орієнтовна вартість літака Іл-76 — 27 мільйонів доларів. Конкретна ціна залежить від модифікацій і особливостей транспортника. ПКС Росії мають у своєму розпорядженні близько 130 літаків Іл-76 різних модифікацій.

Міноборони Росії 2023 року отримало шість Іл-76, вироблених в Ульяновську. Гендиректор Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар обіцяв підвищити план виробництва мінімум на 18 літаків на рік.

Іл-76 є основною машиною, яка забезпечує логістику і доставку вантажів під час повномасштабної війни в Україні, каже Фокусу колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Зникла дорога льотна одиниця. З точки зору бойової оперативності це важливо, адже транспортник виконував низку важливих фронтових завдань. Російські військові використовували Іл-76 для перевезення і десантування особового складу. На ньому можна доставляти боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів ППО С-200 і С-300", — коментує військовий.

Втрати винищувачів Су-34 і Су-35, а також літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, стабільно погіршують становище ВКС Росії. Кожне знищення одиниці авіації відбивається на морально-психологічному стані льотного складу, підкреслює експерт.

Цікаво й те, що літак ЗС РФ упав без використання дорогого озброєння і зусиль Сил оборони України, додав голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

"Дійсно, падіння літака стало наслідком агресивної війни Росії проти України. По суті знищено один із головних транспортних літаків ЗС РФ. Відповідно можливості ворога з десантування особового складу та підвезення озброєнь зменшуються", — розповідає він Фокусу.

Кузан порівнює транспортні літаки з великими десантними кораблями ворога на морі.

"Іл-76 — фактично основа повітряної логістики російської армії. Винищувачі і бомбардувальники не здатні брати на борт великі військові вантажі та здійснювати десантування", — підсумував він.

Нагадаємо, українські безпілотники нещодавно вдало атакували ангар у Таганрозі, де росіяни зберігали літак А-50. Удари по стратегічно значущих об'єктах ЗС РФ наносяться по ретельно охоронюваних місцях.

Фокус раніше писав про ініціативу української влади почати переговори про відкриття аеропортів. За основу можуть узяти досвід Ізраїлю: у країні працюють аеропорти, але ризик прильоту дронів або ракет критичний.