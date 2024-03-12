Досягають стратегічних цілей: розвідка Британії оцінила важливість удару по А-50 у Таганрозі

За даними Міноборони Великої Британії, на ураженому майданчику виробляють, модернізують, обслуговують і ремонтують літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління ВПС Росії А-50У.

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Атака безпілотних літальних апаратів на ангар у Таганрозі, де розміщувався літак А-50, демонструє, що українські бійці здатні завдавати ударів по стратегічно значущих об'єктах РФ навіть у місцях, які ретельно охороняються. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як повідомляється у звіті, 9 березня українські військові здійснили атаку з використанням безпілотних літальних апаратів на територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області, Росія. Цей комплекс є місцем проведення модернізації, технічного обслуговування та ремонту літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) типу А-50У, що належать ВПС Росії.

Згідно з інформацією британської розвідки, зазначений майданчик має ширше стратегічне значення для Росії. Він також обслуговує стратегічні бомбардувальники дальньої дії, транспортні літаки, а також функціонує як випробувальний центр для наступного покоління літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління, включно з моделлю А-100. Постійна наявність активної системи протиповітряної оборони навколо цього об'єкта свідчить про його стратегічну важливість.

"Втрата А-50У, найімовірніше, значно погіршить ситуаційну обізнаність операцій Росії", — наголошують у повідомленні.

З опублікованих у мережі зображень, що демонструють збитки, завдані атакою, видно пошкодження двох великих будівель, що належать парку А-50У. За даними розвідки, ці будівлі, найімовірніше, використовувалися для укриття літаків під час проведення капітального ремонту.

"Через два тижні після втрати другого літака флот А-50У, найімовірніше, як і раніше, не зможе здійснювати польоти для підтримки операцій в Україні. Ця атака демонструє, що українські операції, як і раніше, можуть досягати стратегічно важливих цілей на території Росії, навіть якщо вважається, що такі об'єкти захищені, чи то в повітрі, чи то на землі", — зазначають у Міноборони Британії.

Уночі 9 березня безпілотні літальні апарати масово атакували російські області. Зокрема, експерти Defense Express заявили, що український дрон вибухнув за 900 метрів від місця дислокації літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на ремонті в авіаційному науково-технічному комплексі ім. А. А. Козлова.

Пізніше OSINT-розслідувач показав супутникові знімки з Таганрога, де стояв літак А-50. На фото видно почорнілий дах ангара біля стоянки бортів.