Не лише А-50: на ураженому авіазаводі в Таганрозі був літак Ту-142 на базі Ту-95, — ЗМІ (фото)

На початку 2023 року РФ мала 22 літаки типу Ту-142, з яких 12 — протичовнові Ту-142МК і Ту-142МЗ, інші десять — у модифікації Ту-142МР для зв’язку з атомними підводними човнами — носіями МБР, розповіли експерти Deffense Express.

Related video

Безпілотники атакували авіазавод у Таганрозі Ростовської області (Російська Федерація), який ремонтував протичовновий літак типу Ту-142 на базі Ту-95РЦ. Експерти Deffense Express розповіли про особливості цих бортів.

Аналітики Frontelligence Insight опублікували супутниковий знімок з авіазаводу в Таганрозі, на якому видно, крім ураженого ангара, великий літак, схожий на Ту-142.

Аналітики розповіли, що Ту-142 належить до сімейства літаків Ту-95 та був створений на базі літака-розвідника Ту-95РЦ. Натомість ракетоносій Ту-95МС конструювали на базі протичовнового Ту-142, тому ці два типи бортів мають спільні елементи конструкції й силову установку, а саме турбогвинтові двигуни НК-12.

"Левова частка із загалом 100 літаків типу Ту-142 різних модифікацій була виготовлена саме на авіазаводі в Таганрозі, виробництво тривало до 1994 року", — йдеться у повідомленні.

Deffense Express з посиланням на The Military Balance 2023 зауважили, що станом на початок 2023 року Росія мала 22 літаки типу Ту-142, з яких 12 — протичовнові Ту-142МК і Ту-142МЗ, інші десять — у модифікації Ту-142МР для зв’язку з атомними підводними човнами, носіями МБР (міжконтинентальна балістична ракета).

Особливості літаків Ту-142

Борти Ту-142 мають наступні технічні характеристики:

довжина фюзеляжу — 51,55 метра;

розмах крила — 50,2 метра;

максимальна злітна маса — 185 тонн;

максимальна швидкість — 855 км/год;

бойовий радіус — 5200 кілометрів;

екіпаж — десять осіб.

БПЛА атакували авіазавод у Таганрозі: що відомо

Вночі 9 березня безпілотні літальні апарати масово атакували російські області. Зокрема, експерти Defense Express заявили, що український дрон вибухнув за 900 метрів від місця дислокації літака далекого радіолокаційного виявлення А-50, що перебував на ремонті на авіаційному науково-технічному комплексі ім. Г. М. Барієва в Таганрозі.

Пізніше OSINT-розслідувач показав супутникові знімки з Таганрога, де стояв літак А-50. На фото видно почорнілий дах ангара біля стоянки бортів.

Нагадаємо, 10 березня український волонтер Сергій Притула повідомив, що БПЛА могли пошкодити два літаки А-50 під час атаки на Таганрог.