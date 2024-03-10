Масована атака на Таганрог: безпілотники могли пошкодити два літаки А-50 (відео)

На думку військового експерта Олександра Коваленка, пошкоджений літак А-50 виявився саме тим бортом, який був направлений на ремонт після атаки безпілотника на білоруський аеродром "Мачулищі".

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Під час масової атаки українських безпілотників по заводу імені Берієва в Таганрозі Ростовської області РФ російський літак раннього виявлення (ДРЛВ) А-50, імовірно, зазнав суттєвих пошкоджень. Водночас існує ймовірність, що під час атаки було пошкоджено ще одну таку машину. Про це 10 березня повідомив у соцмережах український волонтер Сергій Притула.

"Ваші донати клепали Таганрог!... Мої джерела повідомляють, що один літак ДРЛВ А-50, що розташовувався в ангарі 66 на модернізації, з великою ймовірністю критично пошкоджений у зв'язку зі значними ушкодженнями самого ангара", — пише волонтер.

За його словами, на території науково-технічного комплексу перебував ще один А-50, який також був пошкоджений. Утім, Притула наголосив, що наразі слід почекати на офіційне підтвердження.

Також у дописі було додано супутниковий знімок із наслідками удару по території підприємства. На кадрі можна помітити три літаки й ангар, який зазнав пошкоджень.

Водночас російські джерела підтвердили факт завданих збитків стоянці й ангару, в якому нібито перебував тільки один літак ДРЛВ.

Удар по російському об'єкту прокоментував і український експерт Олександр Коваленко. За його словами, в ангарі було пошкоджено фюзеляж борта А-50 RF-50608 (43) — це саме той літак, який 26 лютого 2023 року перебував у "Мачулищах" і був пошкоджений якимось дроном.

Зазначимо, що на момент публікації, військове керівництво України не підтвердило ураження двох російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Нагадаємо, за інформацією спостерігачів "Беларускі Гаюн", у березні минулого року російський літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління А-50У полетів із "Мачулищ" у російський Таганрог, де розташований авіаремонтний завод.