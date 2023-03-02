Російський літак А-50У вирушив на ремонт у Таганрог, – Беларускі Гаюн (відео)

Спостерігачі зазначають, що якби з бортом було все гаразд, то його не треба було б перекидати в Таганрог, де знаходиться авіаремонтний завод. До того ж пропаганда показує А-50У лише з певних ракурсів.

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Російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У відлетів з "Мачулищ" у російський Таганрог. Ймовірно для проведення ремонту. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

1 березня в РФ показали відео, на якому показано, як російський літак рухається по злітно-посадковій смузі. Цю акцію зробили, аби показати, що літак нібито не отримав жодних пошкоджень. Проте спостерігачі зазначають, що відео знято з таких ракурсів, що не видно пошкоджень.

Сьогодні, 2 березня, ДРЛО А-50У вилетів з аеродрому Мачулищі в Таганрог на авіаремонтний завод. Тому автори доходять висновку, що якщо він туди летить, значить, з ним не все гаразд. Також у російських телеграм-каналах показали момент зльоту з кількох ракурсів, щоб знову переконати, що з літаком нібито все гаразд.

Також у момент зльоту літака, як стверджують автори, у їхній бот почали масово писати спам про "зльоти МіГів і Сушок". Скоординована атака викликає підозри у "Беларуского Гаюна". Спостерігачі роблять такі висновки:

з літаком не все добре, інакше працездатному борту не довелося б летіти на ремонт;

пропаганда РФ та Білорусі намагається переконати в тому, що з А-50У все гаразд, оскільки літак є одним із найдорожчих у всій РФ. Також це удар по іміджу армії РФ та Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 1 березня в Міноборони Білорусі заявили, що літак А-50 у справному стані. Також в опозиції Білорусі заявили, що після удару на літаку А-50 виявився пошкоджений локатор та антена.