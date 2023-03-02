Российский самолет А-50У отправился на ремонт в Таганрог, – Беларускі Гаюн (видео)

Наблюдатели отмечают, что если бы с бортом было все в порядке, то его не нужно было бы перебрасывать в Таганрог, где находится авиаремонтный завод. Вдобавок пропаганда показывает А-50У только с определенных ракурсов.

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Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У улетел из "Мачулищ" в российский Таганрог. Вероятно, для проведения ремонта. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

1 марта в РФ показали видео, на котором показано, как российский самолет движется по взлетно-посадочной полосе. Эту акцию сделали, чтобы показать, что самолет якобы не получил никаких повреждений. Однако наблюдатели отмечают, что видео снято с таких ракурсов, что не видно повреждений.

Сегодня, 2 марта ДРЛО А-50У вылетел из аэродрома Мачулищи в Таганрог на авиаремонтный завод. Поэтому авторы приходят к выводу, что раз он туда летит, значит, с ним не все в порядке. Также в российских телеграм-каналах показали момент взлета с нескольких ракурсов, чтобы снова убедить, что с самолетом якобы все в порядке.

Также в момент взлета самолета, как утверждают авторы, в их бот начали массово писать СПАМ о "взлетах МиГов и Сушек". Скоординированная атака вызывает подозрения у "Беларуского Гаюна". Наблюдатели делают такие выводы:

самолет не в порядке иначе работоспособному борту не пришлось бы лететь на ремонт

пропаганда РФ и Беларуси пытается убедить в том, что с А-50У все в порядке, так как самолет является одним из самых дорогих во всей РФ. Также это удар по имиджу армии РФ и Александра Лукашенко.

Напомним, 1 марта в Минобороны Беларуси заявили, что самолет А-50 в исправном состоянии. Также в оппозиции Беларуси заявили, что после удара на самолете А-50 оказался поврежден локатор и антенна.