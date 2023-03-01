Повреждены локатор и антенна: что осталось от самолета РФ А-50 после взрыва в Беларуси, — BYPOL

По данным белорусского оппозиционного проекта, участники народного ополчения "План "Перамога" для подрыва самолета ДРЛО использовали два дрона компании DJI, каждый из которых нес 200 граммов взрывчатки.

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В результате взрыва на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси у российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 зафиксированы серьезные повреждения. Об этом в среду, 1 марта, пишет белорусский оппозиционный проект BYPOL.

Как уточняется, подрыв осуществили участники подпольного народного ополчения "План "Перамога". Они использовали два дрона-камикадзе производства компании DJI, каждый из которых нес 200 граммов взрывчатки. В качестве поражающего элемента использовались металлические шары с примерным количеством 200 штук на каждый.

Как уточняет BYPOL, в соответствии с опубликованными в сети спутниковыми снимками у самолета ДРЛО два места повреждения:

повреждена трехкоординатная радиолокационная станция (локатор), которая является ключевым элементом; повреждение в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии над фюзеляжем.

Как пишут аналитики, поражение такого типа может означать, что антенну локатора придется менять целиком.

[ + – ] Российский самолет ДРЛО А-50

Что еще могли повредить в результате взрыва?

Под обтекателем должна быть расположена антенна системы опознавания "свой-чужой". Подобного рода оборудование — дорогостоящий штучный продукт, изготавливаемый на основе предварительного заказа, комментирует BYPOL. В случае поражения антенны, ее замена может стать настоящей проблемой.

Стальные шарики с дронов в ходе взрыва должны были проникнуть в относительно тонкую оболочку корпуса самолета, повредить проводку, а также РЛС и станцию спутниковой связи, которые, как правило, размещают недалеко от антенн.

Поражающие элементы могли поразить километры сожгутованых кабелей различного типа и назначения, которые тянутся вдоль всего корпуса под обшивкой борта самолета. Как уточняется, на снимках со спутника такие повреждения не будут видны.

Если спасатели тушили самолет (этой информации пока нет), то вода либо водные растворы предположительно привели к окислению внутренней части СВЧ волноводов, покрытых металлом с высокой проводимостью. Впоследствии это может привести к выходу из строя всей радиолокационной системы.

Напомним, 28 февраля в сети появились спутниковые снимки MAXAR, на которых видно взорванный российский самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщbkf, что радиолокационный самолет А-50 после происшествия переставили. Его привычное место размещения сейчас пустует.