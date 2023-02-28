В сети опубликовали первый спутниковый снимок аэродрома "Мачулищи" после взрыва

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что радиолокационный самолет А-50 после происшествия переставили. Его привычное место размещения сейчас пустует.

Related video

Журналист CNN Gianluca Mezzofiore опубликовал у себя в Twitter спутниковый снимок военного аэродрома в Мачулищах в Беларуси, сделанный аэрокосмической компанией Maxar Technologies.

Журналист уточнил, что снимок был сделан во вторник, 28 февраля.

"У Maxar есть эти изображения самолета ДРЛО A-50 на авиабазе "Мачулищи" в Беларуси. Я не вижу серьезных повреждений", — прокомментировал он.

[ + – ] Спутниковый снимок аэродрома в Мачулищах [ + – ] Спутниковый снимок аэродрома в Мачулищах

Между тем мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" пишет, что снимки показывают, что самолет дальнего радиолокационного наблюдения А-50 переставлен. Место его привычной стоянки пустует, утверждают наблюдатели.

Взрыв в Мачулищах: что произошло

Утром 26 февраля в окрестностях белорусского военного аэродрома "Мачулищи", откуда взлетают самолеты ВС РФ для нанесения ударов по территории Украины, раздались взрывы.

В связи с этим Александр Лукашенко призвал усилить меры безопасности на границе с Украиной. Он также заявил, что существуют некие силы, которые якобы будут стараться любыми путями "расшатать обстановку внутри Беларуси".

Глава BYPOL Александр Азаров рассказал, что во время атаки был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 Воздушно-космических сил России. По его словам, за взрывом на "Мачулищах" стоят белорусские партизаны, участники плана "Перамога".

27 февраля спикер ВС Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил информацию о подрыве российского разведывательного самолета в Беларуси. Он также заявил, что атаку осуществили местные партизаны.

Белорусское оппозиционное издание "Зеркало" проинформировало, что минское РУВД разыскивает 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца, которого подозревают в подрыве самолета в Мачулищах. Сотрудники автопарков, медики и водители маршруток получили на него ориентировку.