У мережі опублікували перший супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі" після вибуху

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що радіолокаційний літак А-50 після події переставили. Його звичне місце розміщення зараз пустує.

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Журналіст CNN Gianluca Mezzofiore опублікував у Twitter супутниковий знімок військового аеродрому в Мачулищах у Білорусі, зроблений аерокосмічною компанією Maxar Technologies.

Журналіст уточнив, що знімок було зроблено у вівторок, 28 лютого.

"У Maxar є ці зображення літака ДРЛО A-50 на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі. Я не бачу серйозних пошкоджень", — прокоментував він.

[ + – ] Супутниковий знімок аеродрому в Мачулищах [ + – ] Супутниковий знімок аеродрому в Мачулищах

Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" пише, що знімки показують, що літак далекого радіолокаційного спостереження А-50 переставлено. Місце його звичної стоянки пустує, стверджують спостерігачі.

Вибух у Мачулищах: що сталося

Вранці 26 лютого на околицях білоруського військового аеродрому "Мачулищі", звідки злітають літаки ЗС РФ для завдання ударів по території України, пролунали вибухи.

У зв’язку з цим Олександр Лукашенко закликав посилити заходи безпеки на кордоні з Україною. Він також заявив, що існують якісь сили, які нібито намагатимуться будь-якими шляхами "розхитати обстановку всередині Білорусі".

Глава BYPOL Олександр Азаров розповів, що під час атаки було серйозно пошкоджено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) А-50 Повітряно-космічних сил Росії. За його словами, за вибухом на "Мачулищах" стоять білоруські партизани, учасники плану "Перамога".

27 лютого спікер ЗС Збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив інформацію про підрив російського розвідувального літака у Білорусі. Він також заявив, що атаку здійснили місцеві партизани.

Білоруське опозиційне видання "Зеркало" поінформувало, що мінське РУВС розшукує 29-річного уродженця Криму Миколу Швеця, якого підозрюють у підриві літака у Мачулищах. Співробітники автопарків, медики та водії маршруток отримали на нього орієнтування.