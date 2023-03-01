Пошкоджено локатор та антену: що залишилося від літака РФ А-50 після вибуху в Білорусі, — BYPOL

За даними білоруського опозиційного проєкту, учасники народного ополчення "План "Перамога" для підриву літака ДРЛО використовували два дрони компанії DJI, кожен з яких ніс 200 грамів вибухівки.

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Унаслідок вибуху на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі у російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 зафіксовано серйозні пошкодження. Про це в середу, 1 березня, пише білоруський опозиційний проєкт BYPOL.

Як уточнюється, підрив здійснили учасники підпільного народного ополчення "План "Перамога". Вони використовували два дрони-камікадзе виробництва компанії DJI, кожен з яких ніс 200 грамів вибухівки. Як ударний елемент використовували металеві кулі з приблизною кількістю 200 штук на кожен.

Як уточнює BYPOL, відповідно до опублікованих у мережі супутникових знімків у літака ДРЛО два місця пошкодження:

пошкоджено трикоординатну радіолокаційну станцію (локатор), яка є ключовим елементом; пошкодження в районі розташування обтічника антени супутникової радіолінії над фюзеляжем.

Як пишуть аналітики, ураження такого типу може означати, що антену локатора доведеться змінювати повністю.

[ + – ] Російський літак ДРЛО А-50

Що ще могли пошкодити внаслідок вибуху?

Під обтічником має бути розташована антена системи розпізнавання "свій-чужий". Подібне обладнання — дорогий штучний продукт, що виготовляється на основі попереднього замовлення, коментує BYPOL. У разі ураження антени її заміна може стати справжньою проблемою.

Сталеві кульки з дронів під час вибуху повинні були проникнути у відносно тонку оболонку корпусу літака, пошкодити проводку, а також РЛС і супутникову станцію, які, як правило, розміщують недалеко від антен.

Ударні елементи могли вразити кілометри спалених кабелів різного типу та призначення, що тягнуться вздовж усього корпусу під обшивкою борту літака. Як уточнюється, на знімках із супутника такі пошкодження не буде видно.

Якщо рятувальники гасили літак (цієї інформації поки що немає), то вода чи водні розчини імовірно призвели до окислення внутрішньої частини НВЧ-хвилеводів, покритих металом із високою провідністю. Згодом це може призвести до виходу з ладу всієї системи радіолокації.

Нагадаємо, 28 лютого в мережі з'явилися супутникові знімки MAXAR, на яких видно підірваний російський літак А-50 на аеродромі в Мачулищах. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що радіолокаційний літак А-50 після пригоди переставили. Його звичне місце розміщення зараз пустує.