Вибухнув впритул до А-50: Таганрог міг атакувати БПЛА "Лютий" ЗСУ, деталі (фото)

Атака БПЛА по Таганрогу тривала півтори години. На кадрах з місця подій видно спалахи та чути звуки моторів безпілотників.

Related video

У Таганрозі український дрон вибухнув за 900 м від місця дислокації літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 ЗС РФ, який перебував на ремонті. На світлинах з місця інциденту можна побачити уламки дрона, на відео — спалахи від вибухів над землею. Атаку міг здійснити безпілотник "Лютий" ЗСУ, здатний пролетіти до 1000 км. Про деталі інциденту у Таганрозі розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти зауважили, що в Таганрозі розташований "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва" (ТАНТК ім. Берієва). У майстернях комплексу ремонтують літак А-50 ЗС РФ. Крім того, саме тут намагаються збудувати нове повітряне судно — А-100, яке матиме ширші можливості для далекого радіолокаційного виявлення. Ще один напрямок роботи заводу — виготовлення літаків-амфібій Бе-200.

Удари по РФ - літак-амфібія, який виробляють у Таганрозі Фото: Вікіпедія Удари по РФ - цех авіазводу вТаганрозі Фото: Вікіпедія

OSINT-розслідувач D. mojavensis здійснив геолокацію місця нічної атаки.

Удари по РФ - спалахи вибухів 9 березня Фото: Astra

Орієнтовне місце влучання — точка з координатами 47.1909, 38.8736. За 900 метрів на північний захід від цієї точки на супутникових світлинах, зроблених 29 лютого, помітили А-50.

Удари по РФ - точка атаки в Таганрозі 9 березня

Експерти опублікували світлини з уламками БПЛА, виявлені у Тульській області РФ у березні 2024 року. Також нагадали, що схожі уламки відшукали у Липецькій області. Як заявили у РФ, це могли бути уламки українського безпілотника "Лютий". Тим часом росЗМІ ASTRA показали уламки дрона, виявлені у Таганрозі — точні координати не вказані.

Удари по РФ - уламки, виявлені під Тулою та Липецьком Фото: Twitter Удари по РФ - уламки, виявлені в Таганрозі Фото: Astra

Наголошується, що офіційно про готовність БПЛА "Лютий" в Україні не повідомляли. Про можливість його існування стало відомо 22 листопада 2023 року. Макет "Лютого" помітили на робочому столі заступниці міністра стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр. Крім того, в Міноборони України анонсували, що в Україні дійсно розроблюють дрон з також назвою — це сталось у жовтні 2023 року, написали експерти.

Удар по РФ - БПЛА "Лютий" ЗСУ Фото: Defense Express

Удар по РФ — що відомо про "Лютий"

"Лютий" — безпілотник, який називають "українським Bayraktar TB2". Стверджують, що він може пролетіти до 1 тис. км. Основне призначення — скидання вибухівки на військові об'єкти ЗС РФ. Також може виконувати інші місії, тобто може бути "багаторазовим", написали на Defense Express.

Зазначимо, в ніч на 9 березня стало відомо про масовану атаку українських безпілотників на російські області. Вночі вибухало у Ростовській та Бєлгородській області — інформацію підтвердили місцеві губернатори. У Ростовській області, тобто під час ударів по Таганрогу та ще Морозовську, повітряна загроза тривала півтори години, заявив чиновник.

Зранку 9 березня в Міноборони РФ відзвітували про нічну атаку. Російське командування запевнило, що збило усі 47 БПЛА, які загрожували військовим об'єктам. Найбільше дронів знешкодили саме у Ростовській області — 41 шт. Запевняють, що руйнувань не зафіксовано.

Нагадуємо, у березні 2024 року стались масовані атаки дронів на російські нафтобази і нафтові термінали. Зокрема, 2 березня було гучно у Санкт-Петербурзі — вибухнуло біля нафтового термінала. 3 березня спалахнула нафтобаза у Феодосії, 6 березня — у Бєлгородській та Курській областях РФ.