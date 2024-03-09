Взорвался вплотную к А-50: Таганрог мог атаковать БПЛА "Лютый" ВСУ, детали (фото)

Атака БПЛА по Таганрогу продолжалась полтора часа. На кадрах с места событий видны вспышки и слышны звуки моторов беспилотников.

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В Таганроге украинский дрон взорвался в 900 м от места дислокации самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВС РФ, который находился на ремонте. На фотографиях с места инцидента можно увидеть обломки дрона, на видео — вспышки от взрывов над землей. Атаку мог осуществить беспилотник "Лютый" ВСУ, способный пролететь до 1000 км. О деталях инцидента в Таганроге рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты отметили, что в Таганроге расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Бериева). В мастерских комплекса ремонтируют самолет А-50 ВС РФ. Кроме того, именно здесь пытаются построить новое воздушное судно — А-100, которое будет иметь более широкие возможности для дальнего радиолокационного обнаружения. Еще одно направление работы завода — изготовление самолетов-амфибий Бе-200.

Удары по РФ — самолет-амфибия, который производят в Таганроге Фото: Википедия Удары по РФ — цех авиасвода в Таганроге Фото: Википедия

OSINT-расследователь D. mojavensis осуществил геолокацию места ночной атаки.

Удары по РФ — вспышки взрывов 9 марта Фото: Astra

Ориентировочное место попадания — точка с координатами 47.1909, 38.8736. В 900 метрах к северо-западу от этой точки на спутниковых фотографиях, сделанных 29 февраля, заметили А-50.

Удары по РФ — точка атаки в Таганроге 9 марта

Эксперты опубликовали фотографии с обломками БПЛА, обнаруженные в Тульской области РФ в марте 2024 года. Также напомнили, что похожие обломки нашли в Липецкой области. Как заявили в РФ, это могли быть обломки украинского беспилотника "Лютый". Между тем росСМИ ASTRA показали обломки дрона, обнаруженные в Таганроге — точные координаты не указаны.

Удары по РФ — обломки, обнаруженные под Тулой и Липецком Фото: Twitter Удары по РФ — обломки, обнаруженные в Таганроге Фото: Astra

Отмечается, что официально о готовности БПЛА "Лютый" в Украине не сообщали. О возможности его существования стало известно 22 ноября 2023 года. Макет "Лютого" заметили на рабочем столе заместителя министра стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр. Кроме того, в Минобороны Украины анонсировали, что в Украине действительно разрабатывают дрон с также названием — это произошло в октябре 2023 года, написали эксперты.

Удар по РФ — БПЛА "Лютый" ВСУ Фото: Defense Express

Удар по РФ — что известно о "Лютом"

"Лютый" — беспилотник, который называют "украинским Bayraktar TB2". Утверждают, что он может пролететь до 1 тыс. км. Основное назначение — сброс взрывчатки на военные объекты ВС РФ. Также может выполнять другие миссии, то есть может быть "многоразовым", написали на Defense Express.

Отметим, в ночь на 9 марта стало известно о массированной атаке украинских беспилотников на российские области. Ночью взрывалось в Ростовской и Белгородской области — информацию подтвердили местные губернаторы. В Ростовской области, то есть во время ударов по Таганрогу и еще Морозовску, воздушная угроза продолжалась полтора часа, заявил чиновник.

Утром 9 марта в Минобороны РФ отчитались о ночной атаке. Российское командование заверило, что сбило все 47 БПЛА, которые угрожали военным объектам. Больше всего дронов обезвредили именно в Ростовской области — 41 шт. Уверяют, что разрушений не зафиксировано.

Напоминаем, в марте 2024 года произошли массированные атаки дронов на российские нефтебазы и нефтяные терминалы. В частности, 2 марта было громко в Санкт-Петербурге — взорвалось возле нефтяного терминала. 3 марта вспыхнула нефтебаза в Феодосии, 6 марта — в Белгородской и Курской областях РФ.