Масштабный пожар вспыхнул в Курской области: БПЛА дважды атаковал нефтебазу (видео)

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате атаки якобы пострадавших нет. На место происшествия выехали все оперативные службы.

Related video

В среду 6 марта беспилотные летательные аппараты атаковали склад горюче-смазочных материалов в Курской области (Российская Федерация). Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram.

"Сегодня очередная атака на Курскую область со стороны Украины. Беспилотный летательный аппарат атаковал склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. Есть горение, оперативные службы все выехали на место происшествия", — сказал Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки нет пострадавших.

Около 9:50 (по киевскому времени) в Железногорском районе снова объявили ракетную опасность.

"Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовке. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", — сообщил Старовойт.

В российском Telegram-канале "112" со ссылкой на источник сообщили, что около 10:00 (по киевскому времени) дрон снова ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им. А.В. Варичева в Железногорске.

"На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Взрывы в Курской области: реакция Минобороны РФ

На момент выхода публикации в Минобороны РФ не прокомментировали взрывы в Курской области, однако заявили о якобы попытках украинских военных атаковать Воронежскую и Белгородскую области.

"Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Тогда как около 7:00 мск и 8:30 мск Киев якобы атаковал Воронежскую область с помощью дронов. Однако российская противовоздушная оборона якобы перехватила дроны над регионом.

Проверка системы оповещения населения в РФ

Кроме этого, в России начали проверять систему оповещения населения.

"Сегодня по всей стране проверят систему оповещения. Сигнал учебной тревоги будет запущен в 10:40. Заработают сирены и громкоговорители. Специальной информацией будут замещены эфиры теле- и радиоканалов", — говорится в сообщении российского Telegram-канала.

Напомним, 6 марта жители Воронежской области слышали звуки взрывов. В России заявили об атаке на аэродром и нефтебазу. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, российская ПВО якобы сбила украинский дрон над регионом.

5 марта в росСМИ сообщили, что за февраль было совершено 309 атак дронов по территории Российской Федерации, в результате которых погибло три человека, еще 15 получили ранения.