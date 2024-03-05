По России только в феврале нанесли более 300 ударов беспилотниками, — СМИ (карта)

Больше всего пострадала Белгородская область, поскольку на нее пришлось 219 атак беспилотников. Брянская область на втором месте по количеству атак БПЛА — 35. Курскую область РФ атаковали 25 раз.

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За февраль 2024 года по территории России было совершено 309 атак БПЛА. Об этом сообщает в Telegram-канале ASTRA.

В результате ударов три человека погибли, 15 ранены. Больше всего атакам подверглась Белгородская область, на нее пришлось 219 ударов беспилотников.

Важно

Ночью БПЛА атаковали Белгородскую и Брянскую области России: подробности

В общем 106 атак закончилось неудачно — дроны или попали мимо цели, или упали. Еще 60 дронов были сбиты ПВО, РЭБом, или другими средствами.

Брянская область на втором месте по количеству атак БПЛА — 35. Всего 26 дронов было сбито.

Курскую область атаковали 25 раз. 15 дронов как говорится в сообщении, не попали в цель. Еще 6 были сбиты, один военнослужащий РФ ранен.

Семь раз атаковали Краснодарский край. Один БПЛА попал в трубопровод на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Волгоградскую область атаковали БПЛА 6 раз. Четыре дрона попали в НПЗ "Лукойл", чем вызвали большой пожар.

Тульская область атакована дронами 6 раз. 3 из них промахнулись, 2 были сбиты, а 1 повредил опору ЛЭП.

Воронежская область — 2 БПЛА не попали в цель, один сбит.

Калужскую область атаковали 6 раз. Все беспилотники были сбиты в районе аэродрома Шайковка.

Орловская область — 2 БПЛА не попали в цель.

Липецкую область атаковали 1 раз, удар пришелся на "Новолипецкий металлургический комбинат", что повлекло большой пожар.

Карта ударов по РФ Фото: РБК

Удары по Белгородской области РФ 5 марта

5 марта атаку на резервуары с горючим в Белгородской области РФ осуществили беспилотники со взрывчаткой, запущенные сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Для удара по резервуарам с горючим использовали дроны украинского производства, рассказали анонимные источники журналистов.

Журналисты получили информацию от собственных источников, имена которых не указываются. Детали спецоперации не приводятся. Только указано, что для атаки использовали беспилотники украинского производства.

Напомним, 3 марта в Минобороны РФ пожаловались на атаку на Крым. Очевидцы сообщали о взрывах над Феодосией и перекрытии Керченского моста.