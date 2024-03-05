Подрыв нефтебазы под Белгородом: удар по РФ нанесли дроны ГУР, — СМИ

Для удара по резервуарам с горючим использовали дроны украинского производства, рассказали анонимные источники журналистов.

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5 марта атаку на резервуары с горючим в Белгородской области РФ осуществили беспилотники со взрывчаткой, запущенные сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Об ответственных за подрыв российской нефтебазы рассказали в "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

В заметке указывается, что журналисты получили информацию от собственных источников, имена которых не указываются. Детали спецоперации не приводятся. Только указано, что для атаки использовали беспилотники украинского производства.

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Атака БпЛА на нефтебазу в Курской области — спецоперация ГУР, — источники Фокуса (видео)

Как организовали и реализовали атаку на российскую нефтебазу, расскажут позже, говорится в сообщении.

Взрывы в РФ 5 марта — детали

Отметим, днем 5 марта загорелось на Губкинской нефтебазе, которая принадлежит АО "Белгороднефтепродукт" и расположена почти в 150 км от Украины на границе двух российских областей — Белгородской и Курской.

Взрывы в РФ 5 марта — где расположена Губкинская нефтебаза Фото: Google Maps

Согласно сообщениям местных жителей, сначала они услышали взрыв. Затем над возможным местом удара поднялся столб огня и дыма. На место возгорания двинулся пожарный поезд, тем временем в территориальном отделении МЧС объяснили, что произошел незначительный инцидент.

Сначала поступила информация, что вспыхнуло три резервуара. Позже российские власти заявили, что вспыхнул только один резервуар с горючим. Пожарные якобы быстро ликвидировали возгорание.

Между тем 5 марта Минобороны РФ раз за разом сообщало об атаке дронов самолетного типа на российские области, прилегающие к Украине. В частности, кроме Белгородщины, беспилотники угрожали еще и Курской области, утверждало ведомство.

В этот же день было громко на Крымском полуострове, впрочем, о чрезвычайных происшествиях ничего не заявляли в российском Минобороны. Утром стало известно о ряде взрывов, которые прогремели в район Керчи и Феодосии. Позже в ГУР Минобороны заявили, что украинские дроны потопили патрульный катер "Сергей Котов". Для атаки использовали пять катеров со взрывчаткой: по предварительным данным, треть экипажа получила ранения или погибла.

В то же время днем 5 марта взрывалось на западном побережье Крымского полуострова. Местные жители рассказали, что слышали канонаду у мыса Тарханкут и в местности возле аэродрома "Кача". После инцидентов два российских вертолета зачем-то парили возле Симферополя, пояснили источники СМИ.

Напоминаем, 3 марта загореласьнефтебаза РФ в Феодосии, писал Фокус. 1 марта украинский дрон долетел до нефтяного терминала в порту — добрался за 1 тыс. до Санкт-Петербурга.