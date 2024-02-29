"Пресечена попытка": в Минобороны РФ пожаловались на атаку БПЛА по Курской области
По данным российского оборонного ведомства, ответственность за "террористический" акт якобы лежит на Украине. Силам ПВО удалось перехватить дрон, как говорится в сообщении.
На территории российских регионов в последнее время крайне неспокойно и противник пытается обвинить в этом Украину. 29 февраля в Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации сообщили об атаке на Курскую область.
По данным оборонного ведомства, ответственность за происходящее в пограничном российском городе якобы несет Украина. В этот раз для атаки, как отмечают россияне, был использован БПЛА.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отдельно в Минобороны России добавили, что ударный дрон был якобы уничтожен средствами ПВО над территорией Курской области.
В Telegram-канале правительства Курской области также отметили, что дрон был перехвачен над регионом, за что они похвалили представителей сил противовоздушной обороны.
Никаких доказательств со стороны противника предоставлено не было. Также нет информации о том, какие именно объекты пыталась атаковать якобы украинская сторона.
Напомним, 28 февраля неспокойно было и на территории Крымского полуострова. В оккупированном Севастополе жители слышали "очень громкие" взрывы, в связи с чем дети были вынуждены быстро бежать по домам. В местных Telegram-каналах жалуются на отсутствие какой-либо информации о причинах взрывов, однако сообщают, что "громко" на Северной и Корабельной сторонах города.
27 февраля в российском Курске жители также слышали громкий взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о работе воздушно-космических сил Российской Федерации, однако не сообщил деталей относительно разрушений или пострадавших.