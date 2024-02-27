В российском Курске слышали громкий взрыв: власти сообщили о работе ВКС РФ (видео)

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о работе воздушно-космических сил Российской Федерации, однако пока не сообщил деталей относительно разрушений или пострадавших.

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Во вторник днем, 27 февраля, в российском Курске слышали взрыв. В небе над Курской областью якобы работают ВКС РФ. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram.

Информация о "громком звуке" появилась в 12:40 в одном из местных Telegram-каналов "Типичный Курск". В 12:45 администраторы канала обнародовали и видеозапись, на которой слышен взрыв.

В российском Курске слышали громкий взрыв

Впоследствии, в 12:56 губернатор Курской области заявил о работе воздушно-космических сил Российской Федерации.

Пока Старовойт не сообщил деталей относительно разрушений или пострадавших.

В российском Курске слышали громкий взрыв

На момент публикации материала в Министерстве обороны страны-агрессора не комментировали взрыв.

Взрывы в Курской области

Напомним, в ночь на 15 февраля на нефтебазе в российском Курске начался пожар. Губернатор Курской области Роман Старовой обвинил во всем украинский беспилотник, который якобы атаковал объект.

Впоследствии источники Фокуса в спецслужбах подтвердили, что атака БпЛА на нефтебазу в Курской области была спецоперацией ГУР Минобороны.

Кроме того, 4 февраля губернатор Курской области Роман Сторовойт сообщил, что в поселке Теткино Глушковского района во время атаки БПЛА повреждена инфраструктура связи. В тот же день дроны атаковали и населенный пункт Старый Хутор в Белгородской области РФ.

Также в РФ заявляли, что в ночь на четверг, 1 февраля, украинские БПЛА атаковали три российские области. В частности 1 беспилотник якобы уничтожили над Курской областью.