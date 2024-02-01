Взрывы в России: три области РФ подверглись массированной атаке БПЛА, детали

По данным Минобороны России, беспилотниками были атаковали Белгородская, Воронежская и Курская области. В регионах активно работали системы ПВО, а местные власти утверждают, что последствий в результате ударов БПЛА нет.

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В РФ заявили, что в ночь на четверг, 1 февраля, украинские БПЛА атаковали три российских области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака БПЛА на Россию — позиция Минобороны

В источнике отметили, что около 06.30 по московскому времени российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 11 дронов.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БпЛА) и Курской (1 БпЛА) областей", — написали оккупанты.

Кроме того, позже было заявлено об атаке и на другие области.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей".

Пост Минобороны РФ

Атака БПЛА на Россию — взрывы в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал атаку дронов.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.

Атака БПЛА на Россию — взрывы в Воронежской области

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о взрывах.

"Сегодня утром дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на юге Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет", — написал он.

На момент публикации материала губернатор Курской области Роман Старовойт не комментировал последствия атаки БПЛА на регион

Напомним, 31 января в российских Telegram-каналах сообщили, что в Петербурге прогремели взрывы. Дрон сбивали с помощью С-400 "Триумф". Он упал на территории завода в Невском районе.

Кроме того, в этот же день в Министерстве обороны РФ заявили о работе ПВО из-за якобы атаки беспилотника самолетного типа на территории Псковской области.

Также в оборонном ведомстве РФ заявили, что в ночь на 30 января силы ПВО РФ сбили 21 украинский БПЛА. Дроны якобы пытались атаковать аэродром на окраине Тулы и нефтебазу в Калуге.