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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Вибухи в Росії: три області РФ зазнали масованої атаки БПЛА, деталі

дрон
Фото: Ілюстративне фото | Росіяни заявляють про масштабну атаку українських БпЛА

За даними Міноборони Росії, безпілотниками були атаковані Бєлгородська, Воронезька і Курська області. У регіонах активно працювали системи ППО, а місцева влада стверджує, що наслідків унаслідок ударів БПЛА немає.

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У РФ заявили, що в ніч на четвер, 1 лютого, українські БПЛА атакували три російські області. Про це повідомили в Міноборони РФ.

Атака БПЛА на Росію — позиція Міноборони

У джерелі зазначили, що близько 06.30 за московським часом російська ППО нібито перехопила і знищила 11 дронів.

"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей", — написали окупанти.

Крім того, пізніше було заявлено про атаку і на інші області.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Бєлгородської (4 БпЛА) та Воронезької (2 БпЛА) областей".

Пост Міноборони РФ Fullscreen
Пост Міноборони РФ

Атака БПЛА на Росію — вибухи в Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков прокоментував атаку дронів.

"У Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО — збито дві повітряні цілі на підльоті до міста Будівельник. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", — написав він.

Атака БПЛА на Росію — вибухи у Воронезькій області

Також губернатор Воронезької області Олександр Гусєв висловився про вибухи.

"Сьогодні вранці чергові засоби ППО перехопили і знищили на півдні Воронезької області два українські безпілотники літакового типу. За попередньою інформацією, наслідків на землі немає", — написав він.

На момент публікації матеріалу губернатор Курської області Роман Старовойт не коментував наслідків атаки БПЛА на регіон

Нагадаємо, 31 січня в російських Telegram-каналах повідомили, що в Петербурзі прогриміли вибухи. Дрон збивали за допомогою С-400 "Тріумф". Він упав на території заводу в Невському районі.

Крім того, цього ж дня в Міністерстві оборони РФ заявили про роботу ППО через нібито атаку безпілотника літакового типу на території Псковської області.

Також в оборонному відомстві РФ заявили, що в ніч на 30 січня сили ППО РФ збили 21 український БПЛА. Дрони нібито намагалися атакувати аеродром на околиці Тули і нафтобазу в Калузі.