У Росії знову гучно: Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА у Псковській області

У російському оборонному відомстві зазначають, що відповідний інцидент стався вночі, дрон нібито збили за допомогою системи ППО. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає.

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У Росії заявили про роботу ППО через нібито атаку безпілотника літакового типу на території Псковської області. Про це в середу, 31 січня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони РФ.

Як заявили у відомстві, відповідний інцидент стався вночі. Дрон нібито збили за допомогою системи протиповітряної оборони в небі над територією Псковської області Російської Федерації.

"Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат над територією Псковської області", — йдеться в повідомленні.

Традиційно оборонне відомство РФ звинуватило в атаці "київський режим".

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає. На момент публікації новини губернатор регіону Михайло Ведерніков не повідомляв про роботу ППО чи деталей імовірної атаки БПЛА у області.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони РФ заявили, що в ніч проти 30 січня сили ППО РФ збили 21 український БпЛА. Дрони нібито намагалися атакувати аеродром на околиці Тули та нафтобазу в Калузі.

Також 30 січня в Росії заявили про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони в трьох районах Брянської області. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Попередня атака БПЛА на Брянську область сталася днем раніше, 29 січня. Тоді Міноборони Росії інформувало про знищення нібито українського безпілотника в небі над регіоном.