Вибухи в РФ: у Міноборони повідомили про атаку БПЛА на Брянську область

У ймовірній атаці БПЛА по обʼєктах на території країни-ворога Міністерство оборони РФ звинуватило Україну. Інформація про руйнування та постраждалих не уточнюється.

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У Російській Федерації заявили про нічну атаку БПЛА. Безпілотник нібито збили над Брянською областю. Про це повідомили у понеділок, 29 січня, у Telegram Міністерства оборони Росії.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві повідомили, що протиповітряна оборона РФ нібито знищила безпілотник.

"Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", — заявили у Міноборони РФ.

Зазначимо, що на момент публікації новини губернатор регіону Олександр Богомаз не повідомляв про роботу ППО чи деталей ймовірної атаки БПЛА у області.

Нагадаємо, 27 січня у партизанському русі "Атеш" повідомили, що російські військові розмістили апаратуру, необхідну для роботи установки С-400, на території цивільного об'єкта на північно-східній околиці Москви.

25 січня видання Newsweek повідомило, що російські війська скаржаться на українських геймерів із FPV-дронами, які створили "нову артилерію". Оператори українських безпілотників кілька днів здійснювали "безперервний наліт" на позиції окупантів у невідомому місці вздовж лінії фронту.