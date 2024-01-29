Взрывы в РФ: в Минобороны сообщили об атаке БПЛА на Брянскую область

В вероятной атаке БПЛА по объектам на территории страны-врага Министерство обороны РФ обвинило Украину. Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется.

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В Российской Федерации заявили о ночной атаке БПЛА. Беспилотник якобы сбили над Брянской областью. Об этом сообщили в понедельник, 29 января, в Telegram Министерства обороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что противовоздушная оборона РФ якобы уничтожила беспилотник.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — заявили в Минобороны РФ.

Отметим, что на момент публикации новости губернатор региона Александр Богомаз не сообщал о работе ПВО или деталей вероятной атаки БПЛА в области.

Напомним, 27 января в партизанском движении "Атеш" сообщили, что российские военные разместили аппаратуру, необходимую для работы установки С-400, на территории гражданского объекта на северо-восточной окраине Москвы.

25 января издание Newsweek сообщило, что российские войска жалуются на украинских геймеров с FPV-дронами, которые создали "новую артиллерию". Операторы украинских беспилотников несколько дней совершали "непрерывный налет" на позиции оккупантов в неизвестном месте вдоль линии фронта.