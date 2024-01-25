Войска РФ жалуются на украинских геймеров с FPV-дронами, которые создали "новую артиллерию", — СМИ

Дмитрий Рогозин, бывший глава Российского космического агентства, заявил, что на фронте от украинских дронов "негде спрятаться".

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Российские войска борются с украинскими "геймерами", используя беспилотники по всей линии фронта против опорных пунктов РФ. Об этом сообщает Newsweek.

Операторы украинских беспилотников несколько дней осуществляли "непрерывный налет" на позиции оккупантов в неизвестном месте вдоль линии фронта. Это подтвердил, как говорится в сообщении, Дмитрий Рогозин, бывший глава Российского космического агентства, который сейчас представляет Москву на захваченной части территории Запорожской области.

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"За четыре часа 24 беспилотника FPV долетели до опорного пункта одного из наших добровольческих батальонов", — сообщил он в заметке в Telegram.

Издание цитирует Рогозина, который назвал FPV-дроны "новым видом артиллерии". По его мнению, БПЛА постепенно заменят обычную пушечную и реактивную артиллерию, поскольку устройство гораздо точнее и дешевле, а фиксацию попаданий в цель видно операторам.

"Зачем украинским Вооруженным силам снаряды и артиллерия, если их заменяют геймеры со своими снарядами и гранатами, которые летают на скоростных беспилотниках?" — написал Рогозин.

Он призвал не допустить господства Сил обороны Украины в воздухе разведывательными БПЛА и ударными беспилотниками. По его словам, от украинских дронов "негде спрятаться".

Украина производит десятки тысяч таких беспилотников благодаря раундам сбора средств и увеличивает их внутреннее производство. В начале декабря Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, который руководит украинскими беспилотными летательными аппаратами против России, заявил Newsweek, что FPV-дроны теперь становятся более полезными для украинских бойцов на передовой, чем артиллерия.

По его словам, беспилотные машины FPV быстро изменили правила игры на украинском поле боя, уничтожив массу российской техники.

"Они работают иногда даже эффективнее, чем артиллерия. Так что дроны FPV — это действительно технологическая революция, хотя сама технология достаточно проста, но она оказалась очень эффективной", — пояснил он.

Напомним, 23 января в Ленинградской области появились мобильные группы ПВО. Российские журналисты пишут, что власти региона уже оплатили дронобои и необходимое снаряжение для мобильных групп, которые будут сбивать беспилотники.