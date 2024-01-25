Російські війська скаржаться на українських геймерів із FPV-дронами, які створили "нову артилерію", – ЗМІ

Дмитро Рогозін, колишній голова Російського космічного агентства, заявив, що на фронті від українських дронів "немає, де заховатися".

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Російські війська борються з українськими "геймерами", використовуючи безпілотники по усій лінії фронту проти опорних пунктів РФ. Про це повідомляє Newsweek.

Оператори українських безпілотників кілька днів здійснювали "безперервний наліт" на позиції окупантів у невідомому місці вздовж лінії фронту. Це підтвердив, як йдеться у повідомленні, Дмитро Рогозін, колишній голова Російського космічного агентства, який нині представляє Москву на захопленій частині території Запорізької області.

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"За чотири години 24 безпілотники FPV долетіли до опорного пункту одного з наших добровольчих батальйонів", — повідомив він у дописі в Telegram.

Видання цитує Рогозіна, який назвав FPV-дрони "новим видом артилерії". На його думку, БПЛА поступово замінять звичайну гарматну та реактивну артилерію, оскільки пристрій набагато точніший і дешевший, а фіксацію влучень у ціль видно операторам.

"Навіщо українським Збройним силам снаряди та артилерія, якщо їх замінюють геймери зі своїми снарядами та гранатами, які літають на швидкісних безпілотниках?" – написав Рогозін.

Він закликав не допустити панування Сил оборони України в повітрі розвідувальними БПЛА та ударними безпілотниками. З його слів, від українських дронів "немає, де заховатися".

Україна виготовляє десятки тисяч таких безпілотників завдяки раундам збору коштів і збільшує їхнє внутрішнє виробництво. На початку грудня Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, який керує українськими безпілотними літальними апаратами проти Росії, заявив Newsweek, що FPV-дрони тепер стають більш корисними для українських бійців на передовій, ніж артилерія.

З його слів, безпілотні машини FPV швидко змінили правила гри на українському полі бою, знищивши масу російської техніки.

"Вони працюють іноді навіть ефективніше, ніж артилерія. Тож дрони FPV — це дійсно технологічна революція, хоча сама технологія досить проста, але вона виявилася дуже ефективною", — пояснив він.

Нагадаємо, 23 січня у Ленінградській області з'явилися мобільні групи ППО. Російські журналісти пишуть, що влада регіону вже оплатила дронобої та необхідне спорядження для мобільних груп, які збиватимуть безпілотники.