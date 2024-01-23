Боятся атак БПЛА: в Ленинградской области появятся мобильные группы ПВО и народные дружины

Российские журналисты пишут, что власти региона уже оплатили дронобои и необходимое снаряжение для мобильных групп, которые будут сбивать беспилотники. Также в области будут собирать добровольцев для формирования подразделения гражданской обороны.

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В Ленинградской области Российской Федерации готовятся к новым вероятным атакам беспилотников. В регионе создадут подразделение гражданской обороны и мобильные группы ПВО. Такое решение приняли на совещании оперативного штаба, пишет российское издание 47news.

Журналисты отмечают, что также опасные производства и предприятия критической инфраструктуры в регионах должны создать службы, которые будут отражать атаки дронов, в частности, с помощью установки устройств радиоэлектронных помех (РЭБ). Запланировано, что обучать работников созданных служб будут военные.

Количество людей, которые будут работать в таких службах, будет зависеть от того, насколько большое предприятие. Журналисты пишут, что непонятно, как будет происходить патрулирование предприятий из-за большой площади некоторых из них, ведь, к примеру, компании в порту Усть-Луга занимают десятки гектаров.

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Также издание отмечает, что РЭБ малоэффективны для беспилотников самолетного типа, ведь после потери связи БПЛА все равно продолжает свой полет.

Кроме того, в Ленинградской области планируют увеличить количество мобильных групп ПВО, в которые будут входить военные и Росгвардия. Несмотря на это, власти региона не сообщают сколько именно групп будет действовать в регионе.

Оборудование для мобильных групп будет закупаться за средства бюджета области. Ссылаясь на свои источники российские журналисты пишут, что руководство Ленинградской области уже оплатило дронобои и необходимое снаряжение.

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Среди прочего, в регионе создадут так называемые "народные дружины" по примеру Белгородской области. В такие подразделения будут набирать добровольцев, которые будут собираться в экстренных случаях по указанию властей или военных, и которым будут платить зарплату.

В частности, в Белгородской области таким добровольцам выдают автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

Беспилотники атаковали Ленинградскую область — что известно

В ночь на 18 декабря в Санкт-Петербурге был атакован нефтяной терминал. В Минобороны РФ заявляли о якобы сбитии беспилотника. Российские медиа писали, что обломки беспилотника обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". Предположительно, он нес три килограмма взрывчатки.

Отмечалось, что украинские военные запустили три беспилотника, два из которых были подавлены РЭБ и упали в Финский залив. Еще один якобы сбили над нефтяным терминалом.

Как рассказали Фокусу источники в спецслужбах, атака была проведена украинскими беспилотниками в рамках спецоперации ГУР.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, дроны, которые атаковали Ленинградскую область, были украинского производства, которые пролетели 1250 километров.

Также в ночь на 21 января в РФ заявили об атаке беспилотников в Ленинградской области и Туле. В поселке Усть-Луга горел терминал морского порта, а в Туле — завод "Щегловский вал", на котором собирают "Панцирь-С" и "Панцирь-С1" и модернизируют военную бронетехнику.