Ударили по нефтяному терминалу: украинские дроны впервые долетели до Ленинградской области России

Военные объекты армии РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже в зоне досягаемости украинских сил. В качестве цели специалисты выбрали крупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность — до 12,5 млн тонн в год.

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Украинские беспилотники в ночь на 18 января атаковали нефтебазу в Ленинградской области России. Удачную спецоперацию провело Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО), сообщили источники Фокуса в спецслужбах.

Военные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались в зоне досягаемости украинских сил. Подразделения ГУР МО задействовали современные украинские средства поражения. Специалисты продолжают собирать данные, есть подтверждение попадания по целям.

Украинские дроны не впервые атаковали Ленинградскую область, но в этот раз "есть различия, и враг их почувствовал", говорят собеседники.

Минобороны России отчиталось, что во время атаки дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области, а другой — перехватили над Ленинградской областью. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал удачное попадание дрона "инцидентом", в результате которого никто не пострадал.

Дрон долетел до "Петербургского нефтяного терминала"

Местное издание "Фонтанка" уточняет, что дрон самолетного типа сбили над Угольной гаванью. Информацию о пролете БПЛА получили из Твери, дрон преодолел территорию Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.

Российское медиа ASTRA со ссылкой источники добавляет, что беспилотник не сбили, а он упал и взорвался на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал". Это крупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе с пропускной способностью до 12,5 млн тонн в год, а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.

Жители Васильевского острова в западной части Петербурга слышали ночью сильнейший грохот, стекла тряслись от ударной волны, отмечает Telegram-канал "78 новости".

Российское медиа Baza утверждает, что всего было запущено три беспилотника, два из которых подавили средства РЭБ и упали в Финский залив. Третий беспилотник сбили над территорией нефтеналивного терминала, его обломки упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта между резервуарами с мазутом.

"После падения дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составляла 130 квадратных метров", — указывают пропагандисты.

Напомним, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Украина входит в тройку мировых лидеров по производству БПЛА. Некоторые страны Запада внимательно изучают новейшие украинские разработки.

Фокус ранее детально анализировал проблемы кустарной сборки дронов в Украине. Украинские военные раскритиковали данную идею, так как специалистов по дронам среди руководителей государства просто нет.