"Партнеры уже присматриваются": Данилов рассказал об успехах Украины в создании дронов (видео)

По словам секретаря СНБО, Украина входит в тройку лидеров по производству БПЛА, благодаря этому Великобритания организовала совместные операции в военно-промышленном комплексе.

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Украина входит в тройку лидеров по производству беспилотных летательных аппаратов и несколько западноевропейских стран уже предложили нам сотрудничать в этой сфере. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона в среду, 17 января.

По словам Данилова, западные страны детально изучают новейшие беспилотные летательные аппараты, производимые украинскими оборонными предприятиями.

"Наши партнеры уже присматриваются к Украине, потому что это одна из первых трех стран в мире, которая производит эти аппараты (беспилотники, — ред.) и они производят очень современные аппараты. Они анализируют оборудование, произведенное украинскими частными компаниями", — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что именно частный сектор активно ставит производство дронов на "военные рельсы" и создает беспилотники для наших войск на линии фронта. Они также совершают большинство поставок по заказу Минобороны Украины. Данилов также отметил, что Великобритания стала первой страной, разрешившей совместные операции с Украиной в военно-промышленном комплексе. Чиновник уточнил, что никто пока не осознает, насколько важен и историчен этот документ для нашего государство.

Отметим, что 12 января Киев и Лондон подписали двусторонний договор о взаимной помощи. Согласно соглашению, Великобритания будет обмениваться с Украиной разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилят оборонно-промышленное сотрудничество.

Напомним, ранее мы писали о том, почему военные против сборки FPV-дронов на дому. Любой житель Украины может научиться делать FPV-беспилотники для Сил обороны. Но для этого нужно немало денег, а результат не всегда годится для фронта.

А в конце декабря 2023 года эксперт в сфере беспилотных технологий Валерия Яковенко рассказал, что Украина может сделать даже более 1 млн дронов в 2024 году. Но при этом нужно выполнить несколько условий.