Украина может настроить россиян против Путина атаками БПЛА по Москве и Петербургу, — СМИ (карта)

По информации украинских военных, за последние два дня украинские беспилотники достигли нефтетерминала под Санкт-Петербургом и ближнего Подмосковья.

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В среду, 17 января, украинские дроны-камикадзе добрались до Санкт-Петербурга и атаковали нефтеперерабатывающие объекты в районе международного аэропорта Пулково. Об этом сообщает немецкий Bild.

При этом издание подчеркивает, что впервые украинские БПЛА нанесли удар по городу детства президента РФ Владимира Путина. При этом военный обозреватель Bild Юлиан Репке подчеркивает, что подобные атаки на ключевые мегаполисы России могут настроить россиян против Путина.

Обозреватель отмечает, что "ситуация для России может стать намного хуже", так как на днях в Украине впервые представили беспилотники с реактивным двигателем. Они смогут достигать целей в РФ в три раза быстрее, и российской ПВО будет труднее их сбивать.

"Украинское правительство все чаще прибегает к атакам на военно-промышленный комплекс российских крупных городов. Их цель — настроить население России против своего диктаторского руководства, чтобы они — или, по крайней мере, влиятельные олигархи — оказали давление на Путина и его клику для прекращения оккупации Украины", — пишет Репке.

И связывает такие участившиеся атаки с тем, что Украина из-за отсутствия поставок вооружений из США "вынуждена прибегать к ассиметричным методам ведения войны".

Атаки украинских дронов-камикадзе на мегаполисы

Российские власти подтвердили атаку украинских беспилотников 17 января на расстоянии более чем в 1000 километров к северу от Киева. По их данным, над Балтийским морем были сбиты два больших дрона-камикадзе. Третий, с 6-метровым размахом крыльев и оснащенный поршневым двигателем с винтовым приводом, по информации РФ, врезался в нефтяной комплекс, не причинив серьезных повреждений — предположительно после поражения российской ПВО.

Во время атаки воздушное движение в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) было остановлено и возобновилось через несколько часов.

Карта Санкт-Петербурга и пригорода Фото: Google Maps

Рано утром в четверг, 18 января, Украина возобновила атаки дронов на Москву и Подмосковье. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над Подольском российской ПВО был сбит беспилотник. По словам Собянина, БПЛА летел в сторону Москвы.

Движение авиасудов в аэропорту Москва-Внуково также было временно приостановлено.

Карта Москвы и Подмосковья Фото: Google Maps

Украинский реактивный беспилотник — некоторые подробности

В среду, 17 января, украинские специалисты представили прототип дрона-камикадзе с реактивным двигателем. Пока что все они, как утверждают разработчики, работают с винтами.

"Мы успешно испытали очень мощных птиц с реактивным двигателем! Все для того, чтобы приблизить нас к победе!" — написали разработчики в Facebook.

Украинские активисты в социальной сети Х рассказали, что новенькие дроны с реактивными двигателями, как ожидается, "скоро будут заказаны военными". Новые самолеты-камикадзе могут летать в три раза быстрее, чем их винтовые аналоги, что еще больше затрудняет их сбивание российской системой ПВО.

Один из источников Фокуса подчеркивает, что украинские Вооруженные силы постоянно совершенствуют технические характеристики беспилотников, что дает им возможность проникать в тыловые регионы России. Также собеседник отметил, что теперь военные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся "в зоне досягаемости украинских сил".

Так, один из дронов 17 января пролетел над резиденцией российского президента в Валдае. По информации журналистов, там находится имение Путина. Кроме того, эту резиденцию и территорию вокруг прикрывает противовоздушная оборона.

Украинская оборонная промышленность в настоящее время строит 100 беспилотников-камикадзе средней дальности AQ-400 Scythe в месяц. Дальность полета 750 километров. К середине 2024 года производство планируется нарастить до 500 штук в месяц.

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Ударили по нефтяному терминалу: украинские дроны впервые долетели до Ленинградской области России

Напомним, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Украина входит в тройку мировых лидеров по производству БПЛА. Некоторые страны Запада внимательно изучают новейшие украинские разработки.