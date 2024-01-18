Україна може налаштувати росіян проти Путіна атаками БПЛА по Москві та Петербургу, — ЗМІ (карта)

За інформацією українських військових, за останні два дні українські безпілотники досягли нафтотерміналу під Санкт-Петербургом і ближнього Підмосков'я.

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У середу, 17 січня, українські дрони-камікадзе дісталися Санкт-Петербурга й атакували нафтопереробні об'єкти в районі міжнародного аеропорту Пулково. Про це повідомляє німецький Bild.

При цьому видання підкреслює, що вперше українські БПЛА завдали удару по місту дитинства президента РФ Володимира Путіна. Водночас військовий оглядач Bild Юліан Рьопке підкреслює, що подібні атаки на ключові мегаполіси Росії можуть налаштувати росіян проти Путіна.

Оглядач зазначає, що "ситуація для Росії може стати набагато гіршою", оскільки днями в Україні вперше представили безпілотники з реактивним двигуном. Вони зможуть досягати цілей у РФ утричі швидше, і російській ППО буде важче їх збивати.

"Український уряд дедалі частіше вдається до атак на військово-промисловий комплекс російських великих міст. Їхня мета — налаштувати населення Росії проти свого диктаторського керівництва, щоб вони — або, принаймні, впливові олігархи — чинили тиск на Путіна і його кліку для припинення окупації України", — пише Рьопке.

І пов'язує такі часті атаки з тим, що Україна через відсутність поставок озброєнь зі США "змушена вдаватися до асиметричних методів ведення війни".

Атаки українських дронів-камікадзе на мегаполіси

Російська влада підтвердила атаку українських безпілотників 17 січня на відстані понад 1000 кілометрів на північ від Києва. За їхніми даними, над Балтійським морем було збито два великі дрони-камікадзе. Третій, із 6-метровим розмахом крил і оснащений поршневим двигуном із гвинтовим приводом, за інформацією РФ, врізався в нафтовий комплекс, не заподіявши серйозних ушкоджень, — імовірно, після ураження російською ППО.

Під час атаки повітряний рух в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) був зупинений і відновився за кілька годин.

Мапа Санкт-Петербурга та передмістя Фото: Google Maps

Рано вранці в четвер, 18 січня, Україна відновила атаки дронів на Москву і Підмосков'я. Так, мер Москви Сергій Собянін повідомив, що над Подільськом російською ППО було збито безпілотник. За словами Собяніна, БПЛА летів у бік Москви.

Рух авіасуден в аеропорту Москва-Внуково також було тимчасово призупинено.

Карта Москви та Підмосков'я Фото: Google Maps

Український реактивний безпілотник — деякі подробиці

У середу, 17 січня, українські фахівці презентували прототип дрона-камікадзе з реактивним двигуном. Поки що всі вони, як стверджують розробники, працюють із гвинтами.

"Ми успішно випробували дуже потужних птахів із реактивним двигуном! Усе для того, щоб наблизити нас до перемоги!" — написали розробники у Facebook.

Українські активісти в соціальній мережі Х розповіли, що новенькі дрони з реактивними двигунами, як очікується, "скоро будуть замовлені військовими". Нові літаки-камікадзе можуть літати втричі швидше, ніж їх гвинтові аналоги, що ще більше ускладнює їх збивання російською системою ППО.

Одне з джерел Фокуса підкреслює, що українські Збройні сили постійно вдосконалюють технічні характеристики безпілотників, що дає їм можливість проникати в тилові регіони Росії. Також співрозмовник зазначив, що відтепер військові об'єкти Санкт-Петербурга і Ленінградської області перебувають "у зоні досяжності українських сил".

Так, один із дронів 17 січня пролетів над резиденцією російського президента у Валдаї. За інформацією журналістів, там розташований маєток Путіна. Крім того, цю резиденцію і територію навколо прикриває протиповітряна оборона.

Українська оборонна промисловість наразі будує 100 безпілотників-камікадзе середньої дальності AQ-400 Scythe на місяць. Дальність польоту 750 кілометрів. До середини 2024 року виробництво планується наростити до 500 штук на місяць.

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Вдарили по нафтовому терміналу: українські дрони вперше долетіли до Ленінградської області Росії

Нагадаємо, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, Україна входить до трійки світових лідерів з виробництва БПЛА. Деякі країни Заходу уважно вивчають новітні українські розробки.