Атака БПЛА на нафтовий термінал в РФ була спецоперацією України, — ЗМІ

Українські безпілотники не вперше атакують Ленінградську область, проте були відмінності між ударами, стверджують джерела журналістів у ГУР МОУ.

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Атака безпілотних літальних апаратів по нафтовому терміналі у Ленінградській області (Російська Федерація) 18 січня є спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомив співрозмовник у спецслужбах "Українській правді".

"Це — операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області — у зоні досяжності українських сил", — сказав співрозмовник.

Також він зазначив, що українські дрони не вперше атакують Ленінградську область, проте між ударами були відмінності, як ворог відчув.

Видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела розповіло, що в Ленінградській області відбувалася операція ГУР "із залученням сучасних українських засобів". Нині триває збір даних, проте вже є підтверджені влучання по цілях РФ.

БПЛА атакували нафтовий термінал: що відомо

У Міністерстві оборони Російської Федерації 18 січня заявили про нібито перехоплення одного безпілотника у Ленінградській області. За інформацією росЗМІ, безпілотник, який ніс на собі близько трьох кілограмів вибухівки, намагався атакували нафтовий термінал. Уламки дрона виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал".

За інформацією іншого росЗМІ, ЗСУ нібито намагалися атакувати морський порт у Ленінградській області. Було запущено три дрони, два нібито придушені силами РЕБ та впали у Фінську затоку, ще один знищений над територією нафтоналивного термінала.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня Бєлгород та район атакували за допомогою ракет. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, російська система ППО нібито знищила десять ракет.