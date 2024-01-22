Удар по терминалу в Усть-Луге: названы сроки восстановления работы завода "Новатэк"

По данным российских аналитиков, "Новатэк" будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.

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Поврежденный российский топливный комплекс, принадлежащий энергетической компании "Новатэк", возможно, сможет возобновить свою работу в течение нескольких недель или даже месяцев. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на российских аналитиков.

Аналитики отмечают, что это приходит в условиях уменьшения поставок нефти из России и опасений по поводу перебоев в экспорте нефти из Европы в Азию из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море. В результате этих событий наблюдается рост цен на нефть и маржи нефтепереработки в Азии.

Прибыль от производства нефти в Азии увеличилась примерно на 6 долларов до 91,70 доллара за метрическую тонну по сравнению с нефтью Brent. Представители "Новатэка" сообщили о приостановке некоторых операций из-за пожара, предположительно вызванного атакой беспилотника. Местные власти также подтвердили повреждение двух резервуаров и насосной станции.

Аналитики из московской брокерской компании BCS выражают мнение, что завод, скорее всего, вернется к полной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев. Однако предполагается, что "Новатэк" будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные и другие государственные ведомства предпринимают необходимые меры, включая усиление противовоздушной обороны, после предполагаемой атаки украинского беспилотника на терминал.

Что известно про топливный комплекс "Новатэк" в Усть-Луге

Как пишет Reuters, топливный комплекс "Новатэка" в Усть-Луге является ключевым звеном в энергетической инфраструктуре, обеспечивая переработку газового конденсата и производство нефтепродуктов для экспорта в Азию. В связи с инцидентом, российская компания может столкнуться со значительными финансовыми потерями, а также изменением динамики экспорта нефтепродуктов в регионе.

Атака БПЛА на газовый терминал в Усть-Луге

Напомним, в ночь на 21 января дроны атаковали порт "Усть-Луга", на нефтяном терминале компании "Новатэк" произошли два взрыва. Перед атаками местные жители слышали звук движения беспилотников. Согласно показаниям очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу там шла погрузка на восемь судов под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга.

Также напомним, что по данным источника Фокуса, атака ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация Службы безопасности Украины.

Также в ночь на 21 января взрывы раздавались в российской Туле. Сообщалось, что был атакован завод "Щегловский вал", на котором собирают "Панцирь-С" и "Панцирь-С1" и модернизируют военную бронетехнику.